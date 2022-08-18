От СССР к НАТО: как за полгода изменилось вооружение армии Украины

До конца февраля военная техника производства стран НАТО составляла менее процента от всей имеющейся у украинской армии. Однако за полгода ее доля выросла в десятки раз. Чем вооружена украинская армия — разбирался РБК

Фото: Mauricio Campino / AP

С 24 февраля, после начала российской военной спецоперации на Украине, Запад поставил или обязался поставить Киеву вооружение, военную технику и иное снаряжение почти на $40 млрд. И если в начале года НАТО и союзники поставляли украинцам вооружение образца 1970–1990-х годов, которое по своим характеристикам было хуже, чем аналогичные системы, находящиеся на вооружении российской армии, то за последние месяцы ситуация изменилась.

РБК проанализировал данные с января по начало августа и, подсчитав соотношение поставленного оружия западного и советского типа, выяснил, как изменилось вооружение ВСУ за полгода.

Что получили ВСУ от Запада

Согласно подсчетам РБК, основанным на публичных сообщениях, за последние полгода страны НАТО и союзники альянса поставили Украине свыше 5,6 тыс. единиц тяжелых вооружений и военной техники. Их можно разделить на следующие категории.

Системы противовоздушной обороны (Air defence), в том числе системы С-300 и дополнительные пусковые установки для них, а также зенитная самоходная установка «Гепард» + Stormer HVM.

Ракеты класса «воздух — земля» (Air-launched missiles).

Противотанковые средства (Anti-tank/Anti—infrastructure), в том числе противотанковые комплексы (Javelin, Milan) и ракеты к ним.

Танки и боевые бронированные машины (Tanks and armoured fighting vehicles), а именно бронетранспортеры Bushmaster и M113, танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-1, бронемашины Mastiff 6х6, Humvee, а также бронированные патрульные машины IVECO LAV III.

Артиллерия (Artillery), в том числе гаубицы M777, реактивные системы залпового огня RM-70, гаубицы Dana и Caesar, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, гаубицы M109 и Krab, а также РСЗО Mars II, HIMARS и M270 MLRS.

Вертолеты (Helicopters), в том числе Ми-17.

Основные надводные боевые средства (Principal surface combatants): ракетный комплекс «Гарпун» и противокорабельные ракеты «Гарпун».

Беспилотные летательные аппараты (Uninhabited aerial vehicles): дроны-камикадзе Switchblade, Phoenix Ghost, Skywatch, «Байрактар».

Больше всего Запад поставил Украине противотанковых систем (не менее 3211 единиц) и беспилотников (не менее 1026). На третьем месте танки и боевые бронированные машины (не менее 798 единиц), затем идут артиллерия (не менее 257 единиц), ракеты класса «воздух — земля» (не менее 200 единиц), системы противовоздушной обороны (не менее 119), вертолеты (не менее 14 ), пусковая установка ракетного комплекса «Гарпун» (не менее одной) и противокорабельные ракеты «Гарпун» (количество неизвестно).

Как менялось соотношение типов вооружений

В начале боевых действий ВСУ обладали тяжелыми вооружениями и военной техникой в количестве около 8729 единиц (на 91% — вооружение советского типа, почти на 8% — украинского и менее чем на 1% — типа НАТО). Если прибавить к этой цифре западные поставки за полгода, то показатель возрастет до примерно 14 355 единиц. Распределение по типу производства окажется следующим: НАТО — 33,4%, советского типа — 58,4%, украинского — около 5%, еще 3,5% составят тяжелые вооружения, происхождение которых не удалось определить.

Однако эта картина носит сугубо расчетный характер, поскольку не учитывает потери ВСУ и их динамику. Если принять во внимание этот фактор, то доля техники типа НАТО возрастает. Так, в середине июня в интервью журналу National Defence командующий логистикой сухопутных войск Украины Владимир Карпенко следующим образом оценивал потери в вооружениях: «На сегодняшний день мы имеем примерно 30−40, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев». По его данным, Украина к тому моменту потеряла 1300 БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем.

В целом эта статистика выглядит вполне реалистично, считает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Василий Кашин. Он уточняет, что такого рода подсчеты обычно оглашаются с запозданием и, скорее всего, речь идет об украинских потерях примерно за первые три месяца спецоперации, то есть к концу мая. Это означает, что вся названная Карпенко потерянная ВСУ техника — либо советского, либо украинского производства, уверен Кашин. С учетом этих данных, доля тяжелых вооружений и военной техники типа НАТО в ВСУ уже в июне могла превысить 40%.

Гаубицы натовских образцов составляют очень существенную, если не большую, часть парка тяжелых орудий калибром 152–155 мм (M777, Caesar и др.), говорит Кашин. По его оценке — половину или более от активно применяемых тяжелых гаубиц.

Что касается РСЗО, то большинство таких систем на вооружении украинской армии — это импортные образцы, в том числе недавно поставленные HIMARS и M270 MLRS. Из систем ПВО на Украину должны были прийти первые самоходные британские ЗРК Stormer, плюс Германия поставляет «Гепарды». Ракеты «Нептун» заменили американские противокорабельные ракеты «Гарпун», которые давно вышли на первое место и играют важную роль в боевых действиях.

По сообщению Минобороны России от 17 августа, всего с начала операции уничтожены 267 украинских самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотников, 365 ЗРК, 4334 танка и других бронемашин, а также другая техника.

Беспилотники и средства связи также практически все натовские, добавил Кашин. «Танки все советские, на данный момент основным танком украинской армии является Т-72. Что касается авиации, советские вертолеты Ми-8 замещаются Ми-17. Поставок самолетов не было», — подытожил эксперт.

Как считали Подсчеты количества поставленной техники являются примерными (брались минимальные значения). В основу исследования легли сообщения Минобороны России, пресс-релизы Пентагона, данные проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, данные с правительственного сайта Германии, а также публикации в СМИ. Чтобы обеспечить сопоставимость категорий вооружения на начало 2022 года и после поставок вооружения от западных стран, РБК при отнесении вооружения к конкретной группе придерживался методологии составителей отчета The Military Balance, то есть относил вооружение к той же группе, к которой его относят составители отчета. Например, в отчете за 2022 год HIMARS отнесен к категории ARTILLERY — MRL (multiple rocket launcher). РБК не учитывал в расчетах однозарядное оружие (single-shot weapon). Таким образом, в расчет не вошли противотанковый гранатомет M72 (11 400 штук), ПЗРК «Стингер» (не менее 1650 штук), советский ПЗРК «Стрела-2» (27 штук), немецкий ручной противотанковый гранатомет Panzerfaust 3 (950 штук) и Bunkerfaust (50 штук), советская реактивная противотанковая граната РПГ-18 «Муха» (815 штук), шведский одноразовый противотанковый реактивный гранатомет AT4 (16 тыс. штук) и шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета NLAW (6065 штук).

Как менялась номенклатура оружейных поставок

Первые крупные партии тяжелых вооружений прибыли на Украину в апреле (натовские гаубицы и советские танки от Чехии). На апрель также пришелся пик поставок вооружения в целом. Однако наибольшее количество танков — 240 единиц (из переданных за все время 252 единиц) — было поставлено в июне. Тогда же были поставлены реактивные системы залпового огня HIMARS, с помощью которых украинские военные нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту через Днепр и по крупным российским военным складам.

И перед началом конфликта, и в его первые недели поставки вооружений Украине были огромными, уточняет Кашин, но это были не тяжелые вооружения, а ПЗРК и противотанковые ракетные комплексы, а также беспилотники. «Считалось, что с опорой на эти вооружения Украина замедлит наступление российской армии, нанесет ей тяжелые потери и в сочетании с западными санкциями это подорвет решимость России продолжать борьбу», — говорит он. Однако к апрелю стало ясно, что расчет не совсем оправдался. «Хотя российское продвижение очень сильно замедлилось и потери действительно имели место, стало ясно, что Россия способна продолжать наступательную войну неопределенно долго, нанося при этом тяжелые потери украинской армии», — пояснил Кашин, отметив, что именно тогда начался пересмотр парадигмы вооружения Украины и «ускоренные поставки Украине тяжелых вооружений».

Кашин считает, что наибольшее влияние на ход боевых действий оказали летние поставки HIMARS, гаубиц «Цезарь» и М777, которые позволили ВСУ восстановить, а где-то даже нарастить ударные возможности. Одним из следствий этого стал уход российских войск с острова Змеиный, полагает эксперт. «После появления «Хаймарсов» была нанесена серия ударов по российским командным пунктам различного уровня и по складам вооружений и боеприпасов, что оказалось довольно болезненным для российской армии и замедлило темп наступления», — сказал Кашин.

Эксперт подчеркивает, что в процессе боевых действий украинские военные освоили новые приемы — такие как одновременный пуск большого числа старых советских неуправляемых ракет и некоторого числа управляемых HIMARS. «Создается такой рой, который трудно остановить. Это требует от российских вооруженных сил мер по адаптации к новым условиям», — резюмировал он.

Сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Илья Крамник отмечает, что трансформация тактики продолжается с обеих сторон. «Мы перенимаем те вещи, которые знали чисто теоретически, но с которыми столкнулись на поле боя и поняли, что они малоэффективны. Типа того же упрощенного взаимодействия артиллерии с пехотой и активным использованием беспилотников», — пояснил Крамник. По его словам, Запад, в свою очередь, переоценивает свой подход к организации противовоздушной обороны, поскольку вдруг выяснилось, что плотная эшелонированная ПВО достаточно эффективно работает, если иметь квалифицированный личный состав. «Поэтому на Западе ряд стран сейчас активизируют закупки наземных систем ПВО. То есть все так или иначе учатся», — заключил эксперт.

Где ВСУ обучаются работе с техникой

В конце 2021 года украинский министр обороны Алексей Резников утвердил план кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников ВСУ в военных учебных заведениях 13 стран НАТО. Планировалось, что в 2022 году такое обучение пройдут 167 украинских военнослужащих.

В августе 2022 года заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов докладывал, что на полигонах Великобритании прошли обучение 2,4 тыс. украинских военнослужащих. Помимо этого, продолжается подготовка еще 2,4 тыс. военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5 тыс. военнослужащих, добавил Громов.

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил в июне в ходе визита в Киев премьер-министр Королевства Борис Джонсон. Она предполагает обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве. Украинские солдаты проходят обучение на объектах Минобороны Великобритании на северо-западе, юго-западе и юго-востоке страны. В программе примут участие более 1 тыс. британских военнослужащих.

Какие страны обучают украинских военных В августе власти Новой Зеландии объявили, что направят 120 военнослужащих для обучения солдат ВСУ в Великобритании, Канада также планирует направить до 225 своих инструкторов для обучения украинских военных. В правительстве Швеции заявили, что вооруженные силы страны направят в Британию до 120 инструкторов для проведения базовой военной подготовки граждан Украины. Дания пообещала отправить 130 военных инструкторов для участия в британском учебном проекте. Финляндия направит в Королевство около 20 военнослужащих для участия в программе подготовки ВСУ. В конце апреля США объявили, что Пентагон начал на территории Германии обучение военнослужащих Украины обращению с ключевыми западными системами вооружений, поставляемыми Киеву, в том числе с радиолокационными станциями и бронетехникой.

В первую очередь обучение проходят те, кто сам будет потом учить: то есть инструкторы и технические специалисты, говорит Илья Крамник. Сроки обучения сильно зависят от их опыта. Обучать новобранцев — это в любом случае месяцы, полагает Крамник. «Квалифицированный гаубичный расчет переучить с советской гаубицы на натовскую можно за день. С ремонтом и техническим обслуживанием немного сложнее, но в любом случае это недели», — пояснил он. Украинский подготовленный расчет, который работал на «Смерчах», переучится на работу с HIMARS за дни, максимум недели, с учетом технического обслуживания, считает эксперт. «Если мы учим новобранцев с нуля — это месяцы и годы. Но в данном случае эти месяцы и годы были уже потрачены», — добавил он.

В основном специалистов сухопутных войск готовит Польша. Специалисты по авиационной части — летчики и техники — уже проходят обучение в США. «Возможно, мы увидим через какое-то время поставки западных истребителей, скорее всего, подержанных F-16», — подытожил Крамник.