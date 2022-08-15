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В запорожской ВГА предложили объявить «режим тишины» возле АЭС

В районе атомной электростанции в Энергодаре нужно объявить режим тишины, а за обстрелы станции вводить жесткие санкции, считает член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: РИА Новости)

В районе Запорожской атомной электростанции (АЭС) нужно объявить режим тишины, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Руководству ООН и главе дипломатии Евросоюза надо не о демилитаризации заявлять, а о введении режима тишины, а также предусмотреть не просто санкции за его нарушение, а жесточайшие санкции за обстрелы АЭС», — считает он.

По словам Рогова, это может «отрезвить» военнослужащих Украины, которые «шантажируют» весь мир «угрозой ядерной катастрофы».

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, расположена в городе Энергодар Запорожской области Украины. Южную и центральную части этой области, в частности Энергодар и территорию самой АЭС, контролируют российские силы. Работают на станции украинские операторы.

Генсек ООН Антониу Гуттериш в своем заявлении по поводу ситуации с Запорожской АЭС призвал «согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района». Он считает, что вводить миротворцев на территорию АЭС не стоит, поскольку стороны конфликта сами способны обеспечить вокруг нее безопасный периметр.

Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС поддерживали и США. В Госдепартаменте также призывали Москву передать территорию станции под контроль Киева.

После начала конфликта стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по территории АЭС и повреждениях ее инфраструктуры.

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Свыше 40 стран призвали Москву вернуть контроль над Запорожской АЭС Киеву
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Так, военно-гражданская администрация Энергодара заявляла, что в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны Украины, из-за чего в зону поражения попали пост контроля радиационной обстановки и хранилище отработанного ядерного топлива. Через несколько дней, 11 августа, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские силы вновь обстреляли территорию электростанции и местные власти зафиксировали падение трех снарядов недалеко от хранилища изотопов, была повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Тем не менее радиоактивный фон на станции остался в норме.

В ночь на 13 августа ВГА сообщила о еще одном ракетном ударе по Энергодару, где расположена станция. В результате один человек погиб, одна девушка получила ранения. Пожар, который начался из-за обстрела, удалось потушить.

Дипломат заявил о предложении властей Запорожья остановить АЭС
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Минобороны России называло обстрелы территории Запорожской АЭС «актом ядерного терроризма». Российское посольство в США также призывало американских журналистов прекратить «горланить русофобские измышления» насчет ударов по Запорожской АЭС.

11 августа в ООН прошло заседание Совбеза, на котором обсуждалась ситуация на АЭС. На нем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что, по предварительным выводам, немедленной угрозы ядерной безопасности из-за обстрелов или военных действий в районе станции нет, но ситуация может измениться в любой момент. Он добавил, что миссия МАГАТЭ должна быть допущена на АЭС как можно скорее.

Захарова обвинила Запад в недопущении специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

МИД России обвиняет в препятствовании визиту специалистов ООН, другие стороны говорят, что поездке миссии МАГАТЭ препятствует российская сторона. При этом и Москва, и Киев отмечали, что поддерживают идею посещения станции миссией агентства.

Теги
Запорожская область АЭС Украина ВСУ
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