Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 60,9 (-0,94) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 59,96 (-0,8) Инвестиции, 16:20
Путин указал главе ОСК на «вредные для Родины» убыточные контракты Бизнес, 23:16
В запорожской ВГА сообщили о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ Политика, 23:01
Politico узнала, что США одобрят применение Украиной их оружия в Крыму Политика, 23:01
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 23:00
Рублев впервые с 2020 года покинет Топ-10 рейтинга ATP Спорт, 23:00
Глава Севастополя заявил о сбитом беспилотнике в районе аэропорта Бельбек Политика, 22:58
Медведев пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в США Спорт, 22:33
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 22:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Из-за пожара в лесу в Рязанской области возбудили уголовное дело Общество, 22:22
В России до 2035 года локализуют производство автодвигателей и ABS Экономика, 22:18
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 22:03
Военная операция на Украине. Главное Политика, 22:00
Экс-арбитр РПЛ насчитал большинство судейских ошибок в пользу «Спартака» Спорт, 21:56
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 21:40
Военная операция на Украине ,  
0 

В запорожской ВГА сообщили о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ

В окрестностях города Керчь, где вечером 18 августа сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбили украинский беспилотник, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Керчи сработала система ПВО По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник», — написал Рогов и уточнил, что пострадавших при инциденте нет. Здания и инфраструктура ущерба не получили.

К своему посту Рогов прикрепил видео. На нем виден светящийся объект, который летит по ночному небу.

В Керчи сработали системы ПВО
Политика
Крымский мост

Вечером того же дня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи на востоке Крыма сработала система ПВО. По данным местного сообщества во «ВКонтакте» «Новости Керчи», было слышно несколько звуков взрывов: в 20:41, 20:56 и 20:58.

Керчь находится неподалеку от Крымского моста, который ведет к нему через пролив. Крючков уточнил, что ни городу, ни мосту ничто не угрожает.

В украинском Минобороны ранее допускали, что могут ударить по Крыму с из американской реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS, так как Соединенные Штаты не признают полуостров российским регионом. Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко называл мост из Керчи в Тамань «целью номер один».

Читайте на РБК Pro
Pro
Русский авось: как изменился риск-менеджмент крупнейших компаний России
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
Импортозамещение «из-под палки»: чем грозит отсутствие конкуренции в ИТ
Прогнозы
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Рынок недвижимости оживает: что важно знать тем, кто планирует продавать
Инструкции
Pro
Фото: Clive Mason / Getty Images В российском менеджменте царит «культура приказа». К чему это приводит
Инструкции

В офисе украинского президента говорили, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту при «первой технической возможности». Там обращали внимание, что по мосту на полуостров привозят технику. Советник главы офиса Алексей Арестович призывал «поломать» мост и допускал в этом контексте «всякие неприятности».

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас решил, что слова украинских чиновников указывают на необходимости полностью «денацифицировать и демилитаризовать» Украину. Кремль отнесся к угрозам Киева как к «анонсированию возможного террористического акта». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предложил подумать, что будет ответной целью России.

Часть Запорожской области контролируется российскими войсками, там создали военно-гражданские администрации (ВГА).

Теги
Керчь ПВО беспилотник Украина Крым
Материалы по теме
В Керчи сработали системы ПВО
Политика
Кремль назвал опасным инцидент с кораблем «Донбасс» у Керченского пролива
Политика
В Херсонской области заявили об обстреле Антоновского моста из HIMARS
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter