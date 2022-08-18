В запорожской ВГА сообщили о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ

В окрестностях города Керчь, где вечером 18 августа сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбили украинский беспилотник, сообщил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Керчи сработала система ПВО По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник», — написал Рогов и уточнил, что пострадавших при инциденте нет. Здания и инфраструктура ущерба не получили.

К своему посту Рогов прикрепил видео. На нем виден светящийся объект, который летит по ночному небу.

Вечером того же дня советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи на востоке Крыма сработала система ПВО. По данным местного сообщества во «ВКонтакте» «Новости Керчи», было слышно несколько звуков взрывов: в 20:41, 20:56 и 20:58.

Керчь находится неподалеку от Крымского моста, который ведет к нему через пролив. Крючков уточнил, что ни городу, ни мосту ничто не угрожает.

В украинском Минобороны ранее допускали, что могут ударить по Крыму с из американской реактивной системы залпового огня (РЗСО) HIMARS, так как Соединенные Штаты не признают полуостров российским регионом. Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко называл мост из Керчи в Тамань «целью номер один».

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