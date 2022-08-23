Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Что важно знать

В конце августа страны — члены ЕС обсудят возможность запрета на выдачу виз россиянам. РБК разбирался, какие страны поддерживают запрет, как он может быть реализован и какие группы россиян затронет

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Как может быть реализован запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

30–31 августа в Праге пройдет «Гимних» — неформальная встреча министров иностранных дел Евросоюза, в ходе которой будет обсуждаться вопрос ограничения выдачи туристических виз россиянам, сообщила 18 августа представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер. «ЕК выступает за скоординированные действия. Сейчас продолжаются дискуссии между членами ЕС для получения последней информации. Я хочу напомнить, что 30–31 августа в Праге состоится неформальная встреча министров иностранных дел, дискуссии также затронут вопрос выдачи виз россиянам, путешествующим в ЕС», — сказала она в ходе брифинга.

Дипломатический источник агентства ТАСС в Брюсселе уточнил, что в центре обсуждения будет вопрос внесения изменений в шенгенское законодательство с целью ограничить выдачу виз отдельным категориям граждан России, о полном запрете речи пока не идет. Также, по его словам, министры обсудят согласование действий стран ЕС в рамках имеющихся у них национальных компетенций. С такой инициативой выступил ряд государств, включая Эстонию и Финляндию, добавил он. Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт сказал, что запрет на выдачу виз россиянам был вынесен на обсуждение в рамках подготовки седьмого пакета санкций ЕС в отношении России.

«На первом этапе будет рассматриваться создание добровольной системы сокращения в несколько раз количества туристических виз, выдаваемых российским гражданам ежедневно. К этой схеме смогут сразу присоединиться те государства Евросоюза, которые уже готовы к этому шагу. Такая система позволит отработать оптимальные формы визовых ограничений, к которым впоследствии смогут присоединиться другие страны Евросоюза», — сказал неназванный собеседник ТАСС. Он отметил, что визы по-прежнему будут выдаваться отдельной категории граждан по гуманитарным соображениям, включая журналистов, политических оппозиционеров и тех, кому необходимо лечение в ЕС. Собеседник госагентства добавил, что внесение изменений в шенгенское соглашение — юридически трудный процесс, поэтому визовые ограничения, вероятно, будут осуществляться за счет дополнительных межгосударственных договоренностей.

Информацию ТАСС пока не прокомментировали в Еврокомиссии.

Инициатором дискуссии о запрете выдачи виз россиянам для поездки в страны Европы стал украинский президент Владимир Зеленский, который призвал страны Запада к такому шагу в интервью газете The Washington Post. «Самые важные санкции — это закрытие границ. Пусть живут в своем собственном мире, пока не изменят свою философию. [...] Что бы за россияне это ни были… отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут», — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, сказал, что попытки изолировать россиян или Россию — это бесперспективный процесс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что страны ЕС не имеют права ограничивать выдачу виз целой нации.

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Кто поддерживает запрет на выдачу виз на общеевропейском уровне

Первой страной ЕС, поддержавшей призыв Зеленского, стала Эстония. «Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из России закрыто. Пока страны Шенгена выдают россиянам визы, бремя несут соседи России — Латвия, Эстония, Финляндия. Пора прекращать туризм из России уже сейчас», — написала в своем аккаунте в Twitter премьер-министр страны Кая Каллас. Спустя неделю в Таллине заявили о закрытии границы для россиян с шенгенскими визами, выданными Эстонией. Таллин также рассматривает варианты закрытия границы гражданам России с шенгенскими визами, выданными другими странами — участницами соглашения.

К позиции Эстонии присоединились и другие страны Балтии. «Считаю, что наряду с санкциями необходимо запретить выдачу шенгенских виз гражданам России», — сказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. Его литовский коллега Габриелюс Ландсбергис, в свою очередь, предложил аннулировать уже выданные россиянам шенгенские туристические визы. «Самое лучшее, если бы это было европейское решение, которое просто отменило бы действие этих виз, и все перестали бы их выдавать», — сказал он.

Заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик сообщил, что его страна не только поддерживает общеевропейский запрет на выдачу виз россиянам, но и разрабатывает соответствующую концепцию на национальном уровне. Чехия, которая на данный момент председательствует в Евросоюзе, также выступает за визовые ограничения. «Полный запрет на выдачу виз для россиян всеми государствами — членами ЕС мог бы оказаться еще одной весьма эффективной санкцией против России. В период нынешней российской агрессии, которую Кремль продолжает наращивать, не может быть и речи о привычном для российских граждан туризме», — заявил глава МИД Чехии Ян Липавский. По информации агентства France Presse, чешский дипломат намерен убедить в необходимости запрета главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Из северных стран инициативу на общеевропейском уровне поддерживают Хельсинки и Копенгаген. Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает неправильным, что «россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы» после начала военной операции на Украине. На этом фоне в стране объявили о сокращении числа выдаваемых россиянам виз в десять раз с 1 сентября. Глава МИД Дании Еппе Куфуд заявил, что если ЕС не сможет согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам на общеевропейском уровне, то Копенгаген рассмотрит варианты подобных ограничений на национальном уровне. Позднее власти Швеции также выступили за ограничение выдачи виз россиянам, отвергнув идею полного запрета.

Почти полгода назад к общеевропейскому запрету на выдачу виз россиянам призывал и госсекретарь по вопросам миграции и предоставления убежища Бельгии Сэмми Махди. «Безрассудное нападение России заставляет нас быть осторожными с русскими, желающими приехать в Бельгию. На данный момент россияне здесь не приветствуются, общий запрет на выдачу виз россиянам не должен быть табу», — сказал он 24 февраля, призвав ввести запрет как на краткосрочные, так и на долгосрочные визы.

Кто не поддерживает запрет на выдачу виз россиянам

Единственным главой европейского государства, осудившим призыв ввести визовые ограничения для россиян, стал канцлер Германии Олаф Шольц. «Я с трудом представляю себе это», — сказал он в ходе летней пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах общеевропейского запрета. Канцлер пояснил, что ответственность за ситуацию на Украине несет российское руководство, а не граждане страны. Позднее он добавил, что ему «трудно согласиться с этой идеей». «Важно, что мы понимаем, что многие бегут из России, потому что они не согласны с российским режимом. Решения, которые мы принимаем, не должны усложнять возможность выехать из страны, уйти от руководства и диктатуры», — сказал Шольц.

По словам Вавжика, инициативу о запрете выдачи виз россиянам также не поддерживают Франция и Нидерланды. При этом политики двух стран открыто не выступали против запрета. В пятницу, 19 августа, Politico опубликовало статью, в которой официальные лица Кипра и Греции также высказались против запрета. «Это было бы неправильное решение. Мы верим в контакты между людьми, и даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какое-либо значение для россиян», — сказал изданию генеральный секретарь Министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу. В МИД Португалии также не поддержали визовые ограничения для россиян, отметив, что «основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ».

В Еврокомиссии заявляли о дискуссиях между странами — членами ЕС и координации действий. «Страны ЕС должны соблюдать свои международные обязательства и обеспечить выдачу виз категории людей, включающей членов семей, гуманитарных работников, журналистов, резидентов», — подчеркивал представитель ЕК. Жозеп Боррель назвал инициативу полного запрета на выдачу виз россиянам довольно противоречивой и сказал, что это плохая идея.

Запрет на выдачу виз россиянам не поддержали и в США. Заместитель помощника госсекретаря США по консульским делам Джули Стаффт, комментируя призыв Зеленского к странам Запада, заявила, что россияне могут получить американскую визу в любой дипмиссии США за рубежом. Посольство в Москве, по ее словам, не выдает визы из-за введенных российскими властями ограничений.

В ряде ведущих зарубежных изданий появились статьи с критикой идеи запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. В частности, публикации вышли в европейском выпуске Politico, испанской газете El Pais, американском журнале Newsweek, газете The Wall Street Journal и британском журнале The Spectator.

Юридические аспекты запрета на выдачу виз

Реализация запрета на выдачу виз россиянам может столкнуться с рядом юридических проблем. Так, запланированное на конец августа обсуждение на уровне Евросоюза пройдет без стран, входящих в шенгенскую зону, но не входящих в ЕС, — Норвегии, Лихтенштейна, Исландии и Швейцарии. Власти последней уже заявили о готовности к консультациям в случае, если страны ЕС предложат внести изменения в Шенгенское соглашение.

В Конвенции о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 года нет пункта о возможности запретить въезд держателям виз по национальному признаку, однако во въезде может быть отказано в случае, если гражданин третьей страны, имеющий шенгенскую визу, не удовлетворяет ряду условий соглашения. Так, гражданин должен быть способен «в случае необходимости представить документы, обосновывающие цель и условия предполагаемого пребывания, и располагать достаточными средствами к существованию как на период его предполагаемого пребывания, так и для возвращения в страну, откуда он прибывает, или для транзита в третье государство, в которое ему гарантирован доступ, либо способен законным способом приобрести подобные средства». Кроме того, он не должен являться объектом информационного запроса в целях недопуска и не должен рассматриваться в качестве лица, способного представлять угрозу публичному порядку, национальной безопасности или международным отношениям одной из стран Шенгенского соглашения.

Соответственно, чтобы запретить выдачу туристических виз россиянам, в конвенции должны быть оговорены новые правила ограничения выдачи виз гражданам третьих стран не на индивидуальной, а на коллективной основе. Кроме того, у Евросоюза есть собственный Визовый кодекс, в котором также говорится о том, что страны — члены объединения должны соблюдать принцип индивидуальной, а не коллективной оценки граждан, подавших документы на визу. Среди возможных причин отказа — предоставление поддельных документов, отсутствие медицинской страховки, превышение разрешенного срока пребывания в стране ЕС, недостаточное обоснование целей поездки. Запрет на выдачу виз россиянам будет противоречить и Хартии ЕС, в которой зафиксирован запрет коллективной ответственности и дискриминации.

Если запрет на выдачу виз будет рассматриваться в рамках седьмого пакета санкций в отношении России, то для его согласования необходимо одобрение всех 27 стран — членов ЕС, а в их рядах пока разногласия по этому вопросу. В то же время такие страны — члены объединения, как Кипр, Болгария, Хорватия и Румыния, не входят в шенгенскую зону, и решение о невыдаче виз в их случае должно быть принято на национальном уровне. Также Евросоюзу будет необходимо, чтобы страны вне объединения, входящие в шенгенскую зону, присоединились к седьмому пакету санкций. Кроме того, в правилах Евросоюза содержатся положения о том, что санкции должны носить адресный характер и вводиться в отношении конкретных лиц или касаться экономических и финансовых аспектов отношений со страной, против которой вводятся рестрикции.

Принцип коллективной ответственности чужд ценностям Евросоюза, поэтому неудивительно, что многие европейские политики продолжают высказываться против запрета на выдачу виз россиянам, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Однако он не исключает изменения позиции ряда стран по визовому вопросу в случае проведения референдума о присоединении к России в Херсоне, который станет новым фактором, осложняющим отношения Москвы и Брюсселя. «Можно предположить, что для каких-то колеблющихся стран, которые сейчас не определились со своей позицией относительно возможного запрета на выдачу шенгенских виз России, это станет еще одним аргументом в пользу подобного решения. Набор инструментов экономического давления, которые сейчас используются против Москвы, достаточно органичен. ЕС нужно искать какие-то новые рычаги и инструменты, и отказ от выдачи виз может стать таким инструментом», — заключил Кортунов.

Кого заденут визовые санкции Евросоюза

В случае если Евросоюз введет ограничения на выдачу виз россиянам, они коснутся отдельных категорий граждан. Согласно июльскому опросу фонда «Общественное мнение», 69% россиян никогда не были за рубежом. Лишь 2% опрошенных выезжали за рубеж в течение последнего года. По данным МВД, за первое полугодие 2022-го в России оформили почти 2,5 млн загранпаспортов, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом год назад. Актуальных данных об общем числе россиян, у которых есть загранпаспорта, нет.

Согласно статистике аналитического центра Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне в 2021 году совершили 10 млн поездок за рубеж с туристическими целями. Лидером стала Турция с показателем порядка 4,7 млн турпоездок. На пятом месте находится входящий в ЕС Кипр с 560 тыс. поездок, далее следует Греция с 235 тыс. поездок. В рейтинге 20 наиболее популярных направлений помимо Кипра и Греции присутствует только две страны ЕС — Хорватия и Болгария. В 2019 году АТОР зафиксировала более 22 млн турпоездок. Россияне чаще всего выбирали Турцию (6,9 млн поездок), Германию (1,4 млн поездок) и Италию (1,36 млн поездок).

По данным ЕС, в 2021 году россияне получили лишь 536 тыс. шенгенских виз, в то время как в 2019 году этот показатель превышал 4 млн.

За первые шесть месяцев 2022 года, по данным ФСБ, россияне совершили чуть более 8,4 млн выездов за рубеж. Самыми популярными направлениями стали Абхазия (1,94 млн поездок), Турция (1,39 млн поездок), Казахстан (772 тыс. поездок), ОАЭ (466 тыс. поездок), Египет (428 тыс. поездок), Армения (314 тыс. поездок), Украина (370 тыс. поездок) и Финляндия (301 тыс. поездок).