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В Севастополе пятый день подряд сработала система ПВО

Губернатор Развожаев: система ПВО сработала в Севастополе, объект сбит
По словам губернатора, цель была поражена на большой высоте, поэтому звук слышался в разных частях города. По предварительным данным, это был беспилотник
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе сработала система ПВО, цель поражена, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В 18:15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно — снова беспилотник. Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой», — написал он.

Жительница Севастополя Любовь рассказала РБК, что в 17:45 услышала сильный взрыв, когда находилась в Гагаринском районе. «Окна слегка задрожали. Эвакуации нет, сейчас все спокойно», — сказала она.

По словам другой жительницы Севастополя, Нелли, в районе проспекта Октябрьской революции «был слышен громкий хлопок, не взрыв». «Так ПВО работает. Стекла не вылетали, но на нескольких машинах сработала сигнализация. Сейчас в городе спокойная обстановка, все в штатном режиме, никакой паники, по улице дети гуляют», — рассказала она.

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С середины августа в Севастополе регулярно срабатывала система ПВО. 18 августа военные сбили беспилотник близ севастопольского аэропорта Бельбек, пострадавших и повреждений обнаружено не было. В тот же день ПВО сработала в Керчи, власти Крыма заверили тогда, что угрозы для Крымского моста и жителей города нет.

На следующий день, 19 августа, система противовоздушной обороны сработала над Севастополем и Евпаторией. По словам жителей последней, были слышны взрывы, на небе наблюдались белые следы. Местная жительница предположила в беседе с РБК, что «это произошло за городом, но видно было из любой точки Евпатории».

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Губернатор сообщил, что штаб Черноморского флота атаковал беспилотник
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20 августа в здание штаба Черноморского флота влетел беспилотник. Дрон попал в крышу здания, но серьезных повреждений не вызвал, сообщил Развожаев. Изначально губернатор говорил, что беспилотник пытались сбить стрелковым оружием, но сделать это не удалось, однако позже уточнил, что дрон все же сбили, но когда он находился прямо над зданием штаба: в результате летательный аппарат упал и загорелся. Вечером того же дня в городе снова сработала ПВО.

Днем позднее, 21 августа, система противовоздушной обороны сработала в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес, сообщал губернатор. Речь может идти о Казачьей бухте, которую также называют Казачкой, — она находится в 15 км к западу от центра Севастополя, а в районе мыса Херсонес располагается одноименный военный аэродром, который сейчас не действует.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Любовь Порываева Любовь Порываева, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
Севастополь ПВО Крым Михаил Развожаев
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