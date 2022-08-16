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В Крыму два человека пострадали при взрыве на складе боеприпасов

Глава Крыма Аксенов: два человека пострадали при взрыве на временном складе боеприпасов
Минобороны сообщило, что «серьезно пострадавших» в результате детонации боеприпасов в крымском селе Майское нет. По словам главы региона, пострадали двое, их жизням ничто не угрожает

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Два человека пострадали в результате возгорания и взрывов на площадке хранения боеприпасов в Джанкойском районе Крыма, сообщил в своем Telegram глава региона Сергей Аксенов.

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны, Росгвардии, экстренные службы», — заявил он.

В Минобороны России уточнили, что пожар на временном складе боеприпасов возник около 6:15 мск в районе населенного пункта Майское. «В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов», — добавили в министерстве.

Серьезно пострадавших не выявлено, принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания, заявили в ведомстве.

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Ранее представитель администрации села Майское сообщил, что детонация произошла на бывшей ферме, которая используется военными как временная дислокация. По его словам, часть жителей Майского выехали на своих машинах или с соседями. Тех, кто пока не смог этого сделать, но хочет временно покинуть село, власти готовы вывезти на автобусах.

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В Минэнерго сообщили «РИА Новости», что из-за взрывов в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция, однако пожар был быстро локализован.

Подстанция 330 кВ «Джанкой» была введена в эксплуатацию в 1964 году. В 2017-м на ней провели замену оборудования. Эта подстанция считается одним из ключевых энергоузлов Крымского полуострова.


 

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Минобороны Крым детонация пострадавшие Сергей Аксенов
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