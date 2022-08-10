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Россия запросила заседание СБ ООН из-за обстрелов Запорожской АЭС

Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН из-за атак на Запорожскую АЭС
Россия просит в четверг, 11 августа, провести заседание СБ ООН с участием гендиректора МАГАТЭ из-за обстрелов Запорожской АЭС
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов Запорожской атомной электростанции, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в российском постпредстве в организации.

Со слов собеседника, российская сторона запросила проведение брифинга «в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС в последние дни и их возможными катастрофическими последствиями».

Как сообщил источник «Интерфакса», Россия также запросила участие гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в качестве докладчика.

Запорожская АЭС находится в Энергодаре, это крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль. Несмотря на это, управление станцией остается за украинскими операторами.

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Фото:РИА Новости

В июле — августе конфликтующие стороны неоднократно сообщали об обстрелах АЭС и ее повреждении. В частности, как утверждали в пророссийской военно-гражданской администрации Энергодара, в ночь с 6 на 7 августа АЭС обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» со стороны Украины. По ее данным, в зоне поражения оказались пост контроля радиационной обстановки, хранилище отработанного ядерного топлива, а осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока. В то же время в российском посольстве в США указывают на «кампанию по дезинформации» в СМИ с целью обвинить российских военных в нанесении ударов по территории атомной станции. Москва предупреждает, что удары по АЭС могут привести к серьезной техногенной катастрофе.

5 августа «Энергоатом» сообщил, что на АЭС из-за обстрелов пришлось отключить один из трех работающих энергоблоков.

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Генсек ООН Антониу Гутерриш называл атаки на станцию «самоубийственным актом» и призывал прекратить их. Также он выражал надежду, что миссия МАГАТЭ получит доступ к станции. В Белом доме США призывают Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Запорожская АЭС Совбез ООН Украина Военная операция на Украине
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