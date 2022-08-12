В Запарожье рассказали, что снаряд упал в 10 м от хранилища отходов ЗАЭС
Во время ударов по Запорожской АЭС 11 августа были повреждены пожарная часть и теплоэлектростанция на территории атомного объекта, один из снарядов упал в 10 м от хранилища ядерных отходов, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, здание МЧС, где находились пожарные и которое расположено рядом с корпусами станции и энергоблоками, и теплоэлектростанция, которая обеспечивает работу оборудования АЭС, получили повреждения, но «не критического характера».
Главными целями ударов со стороны украинской армии на территории станции Рогов назвал охладительный контур и сухое хранилище отходов ядерного топлива. Один из снарядов упал в 10 м от последнего, добавил он.
Также член ВГА сообщил, что обстрел вела 44-ая артиллерийская бригада ВСУ, атака была из Никополя Днепропетровской области, использовались 152-миллиметровые орудия.
«С точки зрения ядерной безопасности все в порядке. <...> Критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, работа реакторов не нарушена», — отметил он.
Тактику Киева Рогов назвал «ядерным шантажом» «всей континентальной Европы».
Запорожская АЭС, которая находится под контролем российской стороны, подвергалась ударам в течение июля-августа, Москва и Киев взаимно обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне, 11 августа, станция вновь оказалась под огнем. В этот же день прошло специальное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на станции.
На ней генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности в связи с боевыми действиями у АЭС нет, однако ситуация может измениться в любой момент.
Миссия МАГАТЭ должна была посетить станцию, однако поездка пока не состоялась. Российский МИД обвинил в ее срыве департамент по вопросам охраны и безопасности секретариата ООН, в то же время звучали обвинения в адрес России в том, что она препятствует допуску специалистов агентства на станцию. Эти обвинения МИД отверг.
Москва неоднократно предупреждала о риске техногенной катастрофы из-за ударов по электростанции. ООН и США призвали демилитаризовать зону АЭС, а главы МИД стран G7 — вернуть контроль над станцией Украине.