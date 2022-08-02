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Первый украинский сухогруз прибыл к Стамбулу

Корабль Razoni с 26 тыс. т украинской кукурузой вышел из Одессы утром 1 августа. Он следует под флагом Сьерра-Леоне в Ливан

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Первый сухогруз с кукурузой, вышедший из порта Одессы, прибыл к Стамбулу, сообщило вечером 2 августа министерство обороны Турции. Корабль встал на якорь «в отведенном месте», говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Корабль Razoni вышел из одесского порта накануне, 1 августа, в 9:15 по местному времени (совпадает с мск). Как указывали в турецком Минобороны, судно ушло под флагом Сьерра-Леоне в Ливан, телеканал A Haber уточнял, что на него загрузили 26 тыс. т кукурузы.

Сообщений о выходе других сухогрузов с украинской сельхозпродукцией из портов страны пока не было. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков отмечал, что в течение примерно двух недель Киев будет отправлять не более трех судов с зерном в день, чтобы провести оценку безопасности маршрутов. После завершения этого периода экспорт украинского зерна из портов в течение четырех-шести недель может достигнуть 3 млн т в месяц, указывал министр. Вывозить продукцию будут также из портов Южный и Черноморск.

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Фото:Алексей Фурман / Getty Images

Razoni покинул украинский порт спустя более чем неделю после заключения «зерновой сделки» между Россией, Украиной, Турцией и ООН (две последние выступили посредниками, Киев и Москва заключали соглашения с ними по отдельности). До этого Украина обвиняла Россию в блокировании своих портов, что делало невозможным вывоз сельхозпродукции, Россия же указывала на минирование портов украинской стороной.

Как объяснял российский министр обороны Сергей Шойгу, подписавший соглашение со стороны Москвы, документ состоит из двух частей. Первая касается вывоза украинского зерна из черноморских портов, вторая — снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений. Реализацию договоренностей обеспечивает четырехсторонний Совместный координационный центр в Стамбуле.

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Российская сторона настаивала, чтобы выполнение обеих договоренностей началось «синхронно». 2 августа МИД России указал, что для полноценной реализации соглашений западным странам необходимо обеспечить доступ российского продовольствия и удобрений на мировые рынки, «то есть устранить финансовые и логистические препятствия, вызванные введенными ими антироссийскими ограничениями». Ведомство предостерегло Запад «от попыток замотать или не выполнить вторую часть пакета сделки».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
зерно Стамбул продовольствие Украина
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