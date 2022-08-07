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В Энергодаре сообщили об обстреле ВСУ Запорожской АЭС из «Ураганов»

В военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что ракетный двигатель и осколки оказались вблизи действующего энергоблока. Также в зоне поражения находилось хранилище отработанного ядерного топлива *
Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре (Фото: AP)

В ночь с 6 на 7 августа украинские военные обстреляли Запорожскую атомную электростанцию из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», в зоне поражения оказались пост контроля радиационной обстановки, хранилище отработанного ядерного топлива, а осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 м от действующего энергоблока, сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара, где находится станция, передает «РИА Новости».

«Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 мм. При подлете к энергоблокам ракета успела раскрыться и выпустить осколочные боевые элементы. <...> Повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища», — сообщили в администрации.

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов добавил, что пожары, возникшие в результате обстрела электростанции, потушили, пишет ТАСС. По словам Рогова, из-за повреждения водозаборной системы сохраняются проблемы с водой.

Минобороны обвинило ООН в помехах контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС
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Вечером 5 августа Рогов сообщил об обстреле Энергодара и ЗАЭС, в результате которого на территории станции случился пожар, снаряды повредили две линии электропередачи. Российское Минобороны подтвердило слова Рогова, уточнив, что со стороны Украины по городу и станции выпустили двадцать 152-мм снарядов.

В результате, по данным ведомства, в городе частично пропали электро- и водоснабжение, а на АЭС обесточило часть аппаратуры энергоблока № 3, а вырабатываемая мощность энергоблока № 4 упала. Кроме того, на водородной станции при АЭС произошло факельное возгорание.

Позднее российское военное ведомство заявило, что расценивает удары по Запорожской АЭС как ядерный терроризм, и предупредило, что авария на станции вызовет глобальную техногенную катастрофу, «которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме».

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Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев обвинил ООН в препятствовании контролю за состоянием станции Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. 28 февраля, спустя четыре дня после начала военной операции на Украине, Минобороны России сообщило, что территорию станции контролируют российские войска.

Также под контролем России находится часть Запорожской области. В регионе создали военно-гражданские администрации, в оборот ввели рубль, на территории области действует российская связь. 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Запорожская АЭС обстрел Военная операция на Украине
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