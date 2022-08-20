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Губернатор сообщил, что штаб Черноморского флота атаковал беспилотник

Губернатор Развожаев: беспилотник влетел в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе
По словам Михаила Развожаева, здание серьезно не пострадало, жертв нет. Изначально губернатор заявил, что беспилотник не удалось сбить, однако позже заявил, что дрон поразили прямо над зданием штаба

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В крышу штаба Черноморского флота влетел беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Шел низко», — написал он в Telegram. Жертв, по словам губернатора, нет, серьезных повреждений зданию — тоже. В атаке он обвинил Украину.

Изначально губернатор заявил, что беспилотник не был сбит, «хотя над бухтой работали стрелковым оружием». Позже он уточнил, что дрон все же был поражен, но прямо над штабом флота. «Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята», — написал глава Севастополя.

Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие и заверил, что на месте находятся «все службы». Полиция перекрыла подходы и подъезды к штабу флота. Губернатор посоветовал жителям ближайший час оставаться дома.

В день ВМФ России, 31 июля, штаб флота уже подвергался атаке — по данным военных, использовался самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Тогда Развожаев обвинил в ударе ВСУ и сообщил о шести пострадавших. Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство.

После случившегося в Севастополе ввели «желтый» уровень террористической опасности. Его продлили до 29 августа.

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18 августа Развожаев сообщил о беспилотнике, сбитом в районе севастопольского аэропорта Бельбек. Повреждений зафиксировано не было, никто не пострадал. Вечером следующего дня губернатор заявил, что в городе сработала система ПВО. По его словам, причиной также стал беспилотник, его сбили.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Севастополь Черноморский флот Михаил Развожаев
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