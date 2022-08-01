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Первое судно с зерном вышло из порта Одессы

Сухогруз под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. т кукурузы отправился из порта Одессы в Ливан. Власти Украины рассчитывают, что все три порта заработают в ближайшие недели

Первое с начала боевых действий на Украине судно с зерном покинуло порт Одессы, сообщает Reuters со ссылкой на заявление координационного центра в Стамбуле. Сухогруз с 26 тыс. т кукурузы вышел из порта в 9:15 по местному времени (совпадает с московским), уточняет A Haber.

Как заявили в турецком Минобороны, сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направится в Ливан.

22 июля Россия и Украина подписали с Турцией и ООН пакет документов, призванных решить проблему с экспортом украинского зерна на мировые рынки. В них описан механизм вывоза сельхозпродукции из портов Одесса, Черноморск и Южный. В рамках соглашения создан безопасный коридор для экспорта зерна по морю. Следить за погрузкой будут представители Турции и ООН, а проверять суда на входе и выходе в Черном море — четырехсторонний координационный центр. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков предполагал, что все три порта могут заработать в течение трех недель.

Кроме того, Россия и ООН заключили меморандум о том, что организация будет способствовать снятию ограничений, препятствующих экспорту российских сельхозпродукции и удобрений. Москва ранее заявила, что экспорт зерна из России и с Украины должен начаться синхронно.

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Зерно из портов Украины перестали вывозить после начала российской военной операции 24 февраля. Киев и страны Запада обвиняли в этом Москву и предупреждали о продовольственном кризисе. Россия, в свою очередь, утверждала, что вывоз продовольствия невозможен из-за минирования портов украинскими войсками.

По оценке советника президента Украины по экономике Олега Устенко, страна могла бы экспортировать 60 млн т зерна за восемь-девять месяцев при работе портов без сбоев. Если же из-за боевых действий они не смогут функционировать должным образом, Киеву понадобится на перевозку до 24 месяцев.

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Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что до начала боевых действий Украина экспортировала не менее 5 млн т зерна ежемесячно, страна рассчитывает вернуться к этому уровню к середине осени. По данным ведомства, с 1 по 30 мая Украина экспортировала 1,06 млн т зерновых культур, что в 2,7 раза ниже по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
зерно Одесса Украина экспорт
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