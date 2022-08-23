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В Севастополе системы ПВО сбили беспилотник

Противовоздушная оборона срабатывает в районе города шестой день подряд, о пострадавших не сообщается. Губернатор просит жителей сохранять спокойствие и заверяет, что город под надежной защитой *
ЗРК С-400 &laquo;Триумф&raquo;
ЗРК С-400 «Триумф» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили у берегов Крыма беспилотник, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие», — написал он в Telegram.

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ПВО срабатывает в городе уже шесть дней подряд. Накануне в 18:15 силы противовоздушной обороны сбили летящий на высоте объект, предположительно беспилотник. Местные жители сообщили, что в разных частях города в момент перехвата цели слышали сильный взрыв, в домах задрожали окна. Губернатор Развожаев объяснил громкость взрыва высотой полета сбитого объекта.

Эвакуация в городе не проводилась, Развожаев заверил в Telegram, что город «под надежной защитой».

В воскресенье, 21 августа, ПВО сработала в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес, сообщал севастопольский губернатор. Бухта находится в 15 км к западу от центра Севастополя, а в районе мыса Херсонес располагается одноименный военный аэродром, который в настоящее время не действует. Незадолго до этого Развожаев сообщал о срабатывании систем ПВО у военного аэродрома Бельбек со стороны Евпатории.

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В субботу, 20 августа, беспилотник влетел в здание штаба Черноморского флота в Севастополе. Он попал в крышу, но серьезных повреждений не вызвал, сообщил тогда Развожаев. Изначально, по его словам, дрон пытались сбить стрелковым оружием, но сделать это не удалось. Позже Развожаев уточнил, что дрон все же сбили, но уже когда он находился прямо над зданием штаба: аппарат упал и загорелся.

Вечером того же дня в городе снова сработала ПВО. После этого случая губернатор попросил жителей не снимать и не публиковать в сетях видео с работой систем ПВО.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

19 августа ПВО срабатывала над Севастополем и Евпаторией. По словам жителей последней, были слышны взрывы, на небе наблюдались белые следы. Местная жительница предположила в беседе с РБК, что «это произошло за городом, но видно было из любой точки Евпатории».

18 августа военные сбили беспилотник близ севастопольского аэропорта Бельбек, пострадавших и повреждений обнаружено не было. В тот же день ПВО сработала в Керчи, власти Крыма заверили тогда, что угрозы для Крымского моста и жителей города нет.

О пострадавших во всех этих случаях не сообщалось, губернатор Севастополя призывал жителей сохранять спокойствие. Однако 20 августа Развожаев заявил, что поручил разместить в городе указатели, где расположены бомбоубежища, несмотря на то что Севастополь защищен от атак системами ПВО. По его словам, он получил от местных жителей много вопросов о расположении и состоянии убежищ, после чего лично проверил их.

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Глава региона сообщил, что дал поручение везде разместить не только указатели в бомбоубежища, но и промаркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи от убежищ. «Еще раз хочу подчеркнуть: Севастополь под надежной защитой. Да, лучше знать, где убежища, но пусть это будет учебной тревогой», — добавил Развожаев.

Также он поручил департаменту общественной безопасности города проработать вопрос о создании добровольческих народных дружин для поддержания общественной безопасности в Севастополе.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Севастополь беспилотник ПВО Украина спецоперация Крым Михаил Развожаев
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