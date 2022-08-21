У аэродрома Бельбек в Севастополе сработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны «отработали очередные объекты» в районе Бельбека, заявил Михаил Развожаев. Он призвал жителей не снимать и не выкладывать видео с работой ПВО

Вид на аэродром Бельбек (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

У военного аэродрома Бельбек в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории», — написал он. Развожаев не уточнил, есть ли данные о пострадавших или разрушениях.

Он призвал местных жителей не снимать видео с работой систем ПВО и не выкладывать их в Сеть.

Вечером 18 августа, со слов Развожаева, системы ПВО сбили в районе Бельбека беспилотник, никто не пострадал. В то же время Reuters и местные паблики в соцсетях сообщали со ссылкой на очевидцев, что там прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

Во времена СССР на аэродроме базировалась истребительная авиация. После 1991 года Бельбек использовался ВВС Украины, а с 2002 года получил статус международного аэропорта и принимал гражданские самолеты. С 2010 года рейсы совершались в Киев, Днепропетровск и Москву. С 2014 года, после присоединения Крыма к России, Бельбек начал использоваться ВКС России как военный аэродром.

В тот же день системы противовоздушной обороны сработали в Керчи. Советник главы Крыма Олег Крючков не уточнил, что стало причиной, но отметил, что опасности для города и Крымского моста нет. Со слов члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, там сбили украинский беспилотник.

Читайте на РБК Pro Pro «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries Статьи Pro Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться Инструкции Pro Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Статьи Pro Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Инструкции Pro Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени Статьи Pro Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Статьи

19 августа ПВО сработала в небе над Евпаторией, а на следующий день беспилотник атаковал крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. Это уже вторая атака на здание за несколько недель: 31 июля, по данным военных, при нападении использовался самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Тогда власти обвинили в произошедшем украинскую сторону, Киев официально не подтверждал свою причастность. После случившегося в Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности.