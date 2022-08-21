У аэродрома Бельбек в Севастополе сработали системы ПВО
У военного аэродрома Бельбек в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.
«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории», — написал он. Развожаев не уточнил, есть ли данные о пострадавших или разрушениях.
Он призвал местных жителей не снимать видео с работой систем ПВО и не выкладывать их в Сеть.
Вечером 18 августа, со слов Развожаева, системы ПВО сбили в районе Бельбека беспилотник, никто не пострадал. В то же время Reuters и местные паблики в соцсетях сообщали со ссылкой на очевидцев, что там прогремели по меньшей мере четыре взрыва.
Во времена СССР на аэродроме базировалась истребительная авиация. После 1991 года Бельбек использовался ВВС Украины, а с 2002 года получил статус международного аэропорта и принимал гражданские самолеты. С 2010 года рейсы совершались в Киев, Днепропетровск и Москву. С 2014 года, после присоединения Крыма к России, Бельбек начал использоваться ВКС России как военный аэродром.
В тот же день системы противовоздушной обороны сработали в Керчи. Советник главы Крыма Олег Крючков не уточнил, что стало причиной, но отметил, что опасности для города и Крымского моста нет. Со слов члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, там сбили украинский беспилотник.
19 августа ПВО сработала в небе над Евпаторией, а на следующий день беспилотник атаковал крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. Это уже вторая атака на здание за несколько недель: 31 июля, по данным военных, при нападении использовался самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Тогда власти обвинили в произошедшем украинскую сторону, Киев официально не подтверждал свою причастность. После случившегося в Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности.