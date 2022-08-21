У аэродрома Бельбек в Севастополе сработали системы ПВО

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Глава ВГА Запорожья сообщил о работе ПВО в Мелитополе Политика, 22:32
Почему в лифтах необходимо видеонаблюдение Партнерский проект, 22:32
Мотоциклист погиб в ДТП на Садовом кольце Общество, 22:17
Вице-канцлер ФРГ счел запуск «Северного потока-2» уступкой России Бизнес, 22:09
«Краснодар» забил два безответных мяча «Оренбургу» Спорт, 21:57
Школьная форма, плитка и удобрения: вторая жизнь мусора Партнерский проект, 21:44
Шольц рассказал о частоте походов в душ на фоне призыва об экономии Политика, 21:43
Кварацхелия оформил дубль за «Наполи» Спорт, 21:36
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
У аэродрома Бельбек в Севастополе сработали системы ПВО Политика, 21:34
В Рязанской области объявили эвакуацию еще одного поселка из-за пожаров Общество, 21:34
Тренер ЦСКА назвал лишней паникой нарушение регламента в игре с «Ахматом» Спорт, 21:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:07
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 20:53
Заключенные взяли в заложники сотрудников СИЗО в Кемерово Общество, 20:53
Военная операция на Украине ,  
0 

У аэродрома Бельбек в Севастополе сработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны «отработали очередные объекты» в районе Бельбека, заявил Михаил Развожаев. Он призвал жителей не снимать и не выкладывать видео с работой ПВО
Вид на аэродром Бельбек
Вид на аэродром Бельбек (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

У военного аэродрома Бельбек в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории», — написал он. Развожаев не уточнил, есть ли данные о пострадавших или разрушениях.

Он призвал местных жителей не снимать видео с работой систем ПВО и не выкладывать их в Сеть.

Вечером 18 августа, со слов Развожаева, системы ПВО сбили в районе Бельбека беспилотник, никто не пострадал. В то же время Reuters и местные паблики в соцсетях сообщали со ссылкой на очевидцев, что там прогремели по меньшей мере четыре взрыва.

Губернатор сообщил, что штаб Черноморского флота атаковал беспилотник
Политика

Во времена СССР на аэродроме базировалась истребительная авиация. После 1991 года Бельбек использовался ВВС Украины, а с 2002 года получил статус международного аэропорта и принимал гражданские самолеты. С 2010 года рейсы совершались в Киев, Днепропетровск и Москву. С 2014 года, после присоединения Крыма к России, Бельбек начал использоваться ВКС России как военный аэродром.

В тот же день системы противовоздушной обороны сработали в Керчи. Советник главы Крыма Олег Крючков не уточнил, что стало причиной, но отметил, что опасности для города и Крымского моста нет. Со слов члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, там сбили украинский беспилотник.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Как россиянам теперь сдавать TOEFL и IELTS и как к этому подготовиться
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Почему продажа Netflix — лишь вопрос времени
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи

19 августа ПВО сработала в небе над Евпаторией, а на следующий день беспилотник атаковал крышу штаба Черноморского флота в Севастополе. Это уже вторая атака на здание за несколько недель: 31 июля, по данным военных, при нападении использовался самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством. Тогда власти обвинили в произошедшем украинскую сторону, Киев официально не подтверждал свою причастность. После случившегося в Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Михаил Развожаев Севастополь ПВО Бельбек
Материалы по теме
В Севастополе третий день подряд сработала ПВО
Политика
Близ села Оленевка в Крыму сработала система ПВО
Политика
В Севастополе сработала система ПВО из-за беспилотника
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter