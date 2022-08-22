Глава Севастополя поручил разместить указатели к бомбоубежищам

Развожаев сообщил, что дал поручение везде разместить указатели в бомбоубежища, промаркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что хотя город защищен от атак системами противовоздушной обороны (ПВО), он поручил разместить указатели, где расположены бомбоубежища. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Главная задача врага — посеять панику, и мы не должны поддаваться на провокации. Севастополь — под надежным куполом ПВО. Поскольку у нас еще действует желтый уровень, на выходных проверил состояние укрытий», — заявил Развожаев, отметив, что получил от местных жителей много вопросов о расположении и состоянии убежищ.

Глава региона сообщил, что дал поручение везде разместить указатели в бомбоубежища, промаркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи.

«Еще раз хочу подчеркнуть: Севастополь под надежной защитой. Да, лучше знать где убежища, но пусть это будет учебной тревогой», — добавил Развожаев.

Последние три недели Севастополь несколько раз подвергался атакам. Так, 31 июля беспилотник нанес удар по штабу Ченоморского флота, после чего произошел взрыв. Пострадали шесть человек, была частично разрушена стена, повреждены окна и фасады. Тогда Развожаев обвинил в ударе ВСУ, Киев официально не подтверждал свою причастность. Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство.

После случившегося в Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности, позже его несколько раз продлевали, последний раз — до 29 августа.

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18 августа губернатор Севастополя сообщил, что ПВО сбили беспилотник в районе аэропорта Бельбек. Повреждений зафиксировано не было, никто не пострадал. Вечером на следующий день Развожаев говорил, что в городе сработала система ПВО, причиной также стал беспилотник, его сбили.

20 августа штаб Черноморского флота вновь подвергся атаке, в него влетел беспилотник, который позже сбили, сообщил в Telegram глава региона. На следующий день системы ПВО сработали в нескольких местах — у военного аэродрома Бельбек и в районе Казачьей бухты у мыса Херсонес, сообщал Развожаев.