В Севастополе сработала система ПВО из-за беспилотника
В Севастополе сработала система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО», — написал он в Telegram.
По предварительным данным, причиной стал беспилотник, он сбит.
Накануне Развожаев сообщил, что средствами ПВО был сбит дрон близ аэропорта Бельбек (с 2014 года, после присоединения Крыма к России, используется ВКС как военный аэродром).
В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что в Керчи на востоке Крыма сработала система ПВО. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что был поражен украинский беспилотник.
Ранее 19 августа Крючков написал в Telegram о срабатывании системы ПВО в курортной Евпатории на западе полуострова. Жители и туристы рассказали РБК, что слышали громкие хлопки или взрывы, после чего в небе остался след.
С 11 августа на территории в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах Крыма действует желтый уровень террористической опасности.