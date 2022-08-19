В Севастополе сработала система ПВО из-за беспилотника

По словам губернатора Михаила Развожаева, он «слышал хлопки» в центре города и в районе Стрелецкой бухты. Средства ПВО, по предварительным данным, сбили дрон

Яхты на стоянке в Стрелецкой бухте, архивное фото (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе сработала система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки. В бухте отрабатывала ПВО», — написал он в Telegram.

По предварительным данным, причиной стал беспилотник, он сбит.

Накануне Развожаев сообщил, что средствами ПВО был сбит дрон близ аэропорта Бельбек (с 2014 года, после присоединения Крыма к России, используется ВКС как военный аэродром).

В тот же день советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что в Керчи на востоке Крыма сработала система ПВО. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что был поражен украинский беспилотник.

Ранее 19 августа Крючков написал в Telegram о срабатывании системы ПВО в курортной Евпатории на западе полуострова. Жители и туристы рассказали РБК, что слышали громкие хлопки или взрывы, после чего в небе остался след.

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