Губернатор Севастополя сообщил о еще одном срабатывании систем ПВО
Системы ПВО сработали в районе Казачьей бухты и мыса Херсонес, сообщил в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.
«Прошу сохранять спокойствие! Системы ПВО отработали в Казачке в районе Мыса Херсонес», — написал губернатор. Речь может идти о Казачьей бухте, которую также называют Казачкой, она находится в 15 км к западу от центра Севастополя, между мысом Херсонес и Камышовой бухтой.
В районе мыса Херсонес также находится одноименный военный аэродром, который сейчас не действует. Он относится к Гагаринскому району Севастополя. На нем периодически проводятся полетные упражнения авиации Черноморского флота.
Развожаев также объяснил сигналы, которые до этого раздавались в районе мыса. По словам губернатора, сигнал о введении режима боевой готовности прозвучал в воинской части, это внутренний сигнал. «В случае реальной опасности будет включено городское оповещение по всем каналам информации», — добавил он.
За полтора часа до этого Развожаев написал о срабатывании систем ПВО у военного аэродрома Бельбек со стороны Евпатории.
Противовоздушная оборона работала в районе Бельбека и 18 августа — тогда был сбит беспилотник, никто не пострадал. В тот же день системы ПВО сработали в Керчи. Советник главы Крыма Олег Крючков заверял, что опасности для города и Крымского моста нет.
19 августа система противовоздушной обороны сработала над Евпаторией. Местные жители рассказывали РБК, что слышали взрывы и громкие хлопки, а также видели белые следы в небе. «Судя по всему, это произошло за городом, но видно было из любой точки Евпатории», — поясняла местная жительница.
20 августа Развожаев сообщал, что в крышу штаба Черноморского флота влетел беспилотник. Он назвал это атакой со стороны Украины и уточнил, что дрон был сбит российскими военными, но прямо над штабом. По его словам, беспилотник упал на кровлю и загорелся. Жертв в результате не было, как и серьезных повреждений здания.