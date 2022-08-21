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Глава ВГА Запорожья сообщил о работе ПВО в Мелитополе

Российская система противовоздушной обороны сработала в Мелитополе, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

«ПВО России пресекла действия ударного БПЛА в районе нового Мелитополя», — сообщил Рогов.

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Российские войска контролируют Мелитополь с конца февраля, в нем и других занятых ими районах созданы военно-гражданские администрации. Российские силы также заняли города Бердянск, Васильевка и Энергодар в южной и центральной частях Запорожской области. Столица области — город Запорожье — контролируется Украиной.

О работе ПВО ранее сообщал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев. По его словам, ВСУ попытались обстрелять Каховскую ГЭС и Новую Каховку.

Накануне, 20 августа, в ВГА Херсонской области заявили, что украинская сторона нанесла по Херсону ракетный удар, но ПВО отразила атаку. За день до этого глава администрации Каховского региона сообщил, что система противовоздушной обороны отразила ракетную атаку на Каховскую ГЭС.

Теги
ПВО Запорожская область Военная операция на Украине
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