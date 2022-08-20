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В Севастополе в третий день подряд сработала ПВО

Фото: incident_crimea / VK
Фото: incident_crimea / VK

В Севастополе работает система противовоздушной обороны (ПВО), заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Просьба всем сохранять спокойствие. И просьба: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны», — написал он.

Накануне вечером, 19 августа, в городе также сработала система ПВО. Как сообщил позднее губернатор, над штабом Черноморского флота в городе был сбит беспилотник, он упал на кровлю одного из зданий и загорелся.

Близ села Оленевка в Крыму сработала система ПВО
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Фото:auto9282 / VK

За последние три недели Севастополь несколько раз подвергался атакам. 31 июля, в день Военно-морского флота, на территории штаба флота произошел взрыв после удара дрона. В результате пострадали шесть человек. В пресс-службе Черноморского флота указывали, что для атаки использовался самодельный беспилотник с маломощным взрывным устройством.

18 августа Развожаев заявил, что в районе аэропорта Бельбек был сбит беспилотник, жертв и раненых не было.

На фоне атак в городе ввели режим желтый уровень террористической опасности, он продолжит действовать как минимум до 29 августа.

О работе ПВО сообщалось и в других районах Крыма: в Евпатории и севернее нее, у села Оленевка рядом с мысом Тарханкут, а также в других местах.

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