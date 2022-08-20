Аксенов заявил, что системы ПВО «поразили все цели» над Крымом

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Системы ПВО «успешно поразили все цели над Крымом», заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, пострадавших и материального ущерба нет.

Ранее Аксенов сообщил, что на западе полуострова сработала система ПВО, цель была поражена (какая — он не уточнил). Глава Крыма попросил местных жителей «сохранять спокойствие и доверять только официальной информации».

За последние несколько дней противовоздушная оборона в Крыму срабатывала несколько раз: 18 августа — в Керчи, 19 августа — в Евпатории. Пострадавших в результате не было.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 18 августа сообщил, что в районе аэропорта Бельбек был сбит беспилотник. На следующий день в городе вновь работала система ПВО (тоже из-за беспилотника). Утром 20 августа Развожаев сообщил об атаке БПЛА на штаб Черноморского флота.

В Республике Крым действует желтый уровень террористической опасности. Такую же меру ввели власти Севастополя после атаки беспилотника на штаб флота 31 июля. Тогда пострадали шесть человек, СК России возбудил уголовное дело о покушении на убийство.