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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о западном «супероружии»

Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Специальная военная операция России на Украине помогает развеять миф о том, что западные страны поставляют Украине какое-то «супероружие», способное коренным образом изменить ситуацию на поле боя, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время Московской конференции по международной безопасности.

«Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов «Джавелин», неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня «Хаймарс» и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», — заявил Шойгу (цитата по ТАСС), добавив, что существенного влияния на ситуацию они не оказали.

В то же время, по его словам, Россия внимательно изучает западные трофейные образцы и учитывает их качества для повышения эффективности собственных вооружений.

Противотанковые комплексы третьего поколения FGM-148 Javelin были разработаны в США в 1989 году и приняты на вооружение в 1996-м. Поставка комплексов за рубеж происходит после одобрения Госдепа. Комплекс оснащен инфракрасной головкой самонаведения, после выстрела управлять ракетой не нужно.

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Первые противотанковые комплексы Javelin Украина получила от США весной 2018 года. В декабре 2019-го Киев заключил второй контракт на поставки «Джавелинов», а в августе 2021 года президент Джо Байден поручил выделить Украине помощь в размере $60 млн, в которую также вошли комплексы Javelin. О том, что военнослужащие Украины впервые применили полученные комплексы, руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов говорил в ноябре 2021 года. После начала спецоперации США отправили Киеву еще 2 тыс. комплексов Javelin.

Также после начала спецоперации США отправили Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) на колесном шасси — высокоточные HIMARS. Всего Пентагон обещал передать Киеву 20 таких установок, из них 16 уже прибыли в страну. Киев заявил, что не намерен использовать установки для ударов по территории России, однако представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий допускал, что Украина может применить их для удара по Крыму, который считает своей территорией.

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупреждал, что если американские РСЗО будут использованы против российских территорий, то Москва «будет действовать на поражение» в отношении центров принятия решений, которые «находятся даже не на территории Киева».

2 августа министр обороны Сергей Шойгу говорил, что российские военные уничтожили на Украине шесть установок HIMARS, 13 августа Минобороны объявило об уничтожении еще одной такой установки.

В Пентагоне уничтожение отправленных Киеву РСЗО не подтверждали, заявив, что ВСУ продолжают использовать каждую из РСЗО, которые ей поставили США и союзники.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу спецоперация в Донбассе Украина оружие

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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