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В небе над Евпаторией сработала ПВО

Об этом рассказал советник главы Крыма Олег Крючков. Вчера он сообщил, что системы противовоздушной обороны сработали в Керчи. С 16 августа на севере полуострова введен режим ЧС

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Над Евпаторией предположительно сработала система ПВО, сообщил в Telegram советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков. Других деталей он не привел.

Город-курорт расположен на западном побережье полуострова.

Местные жители тоже рассказали РБК о звуках взрыва и «громкого хлопка» в небе. «Примерно в 20:15 увидел след, как от ПВО, был взрыв в стороне села Уютное. Потом примерно в 20:25 повторилось то же самое. Сейчас в городе все спокойно вроде бы», — рассказал РБК житель Евпатории. «Был шум в небе, затем громкий хлопок, и в небе остался белый след. Судя по всему, это произошло за городом, но видно было из любой точки Евпатории», — сообщила РБК местная жительница Алена Вашичкина. «Я отдыхаю в Евпатории. Примерно в 20:20 мы выходили из магазина «Фуршет», услышали хлопок, достаточно громкий, невозможно было не заметить, потом увидели след в небе. Испуг был, но несильный. Больше беспокойство. Мыслей прятаться не было, так как это произошло вдалеке. В городе все спокойно, паники нет. Уезжать отсюда не планируем», — рассказала РБК туристка.

Накануне Крючков сообщил, что в Керчи, на востоке Крыма, сработала система ПВО. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что там был сбит украинский дрон.

О поражении беспилотника средствами ПВО в тот же день сообщил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат», — написал он в Telegram. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

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16 августа на севере Крыма был введен локальный режим ЧС после взрывов на временном складе боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе. В результате пострадали два человека. Минобороны назвало это диверсией.

До этого из-за взрывов боеприпасов режим ЧС муниципального характера был объявлен в курортном поселке Новофедоровка. В Минобороны сообщили, что на территории аэродрома Саки сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. По данным источников «Интерфакса» и «РИА Новости», в качестве основной версии рассматривается нарушение правил безопасности.

После этого Крымская железная дорога (КЖД) изменила маршруты поездов по отправлению из Симферополя, Севастополя и Евпатории — они стали отправляться от станции Владиславовка.

С 11 августа в Крыму, на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов действует желтый уровень террористической опасности.

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Теги
Елена Чернышова, Любовь Порываева Любовь Порываева
Крым Евпатория ПВО Военная операция на Украине
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