Губернатор поручил изучить создание добровольческих дружин в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил проработать вопрос о создании добровольческих народных дружин для поддержания общественной безопасности. Об этом он заявил во время аппаратного совещания в правительстве города, передает «РИА Новости».
«Люди очень много писали, что готовы осуществлять при необходимости даже патрулирование в ночное и дневное время. Здесь надо подумать в формате ДНД (добровольных народных дружин. — РБК). Эта практика у нас была», — сказал Развожаев и поручил департаменту общественной безопасности города создать механизм привлечения к патрулированию добровольцев.
«Лишним не будет, если в городе будет дополнительное патрулирование за счет добровольцев», — добавил глава региона.
По информации МВД, сейчас в Севастополе зарегистрированы шесть дружин и одно общественное объединение правоохранительной направленности. Часть из них существовала еще в 2019 году, однако не все организации являются действующими де-факто, писал портал «Севкор». Точное количество состоящих в них человек неизвестно.
Согласно закону «Об участии граждан в охране общественного порядка в городе Севастополе», народные дружины создаются по инициативе самих граждан, желающих охранять общественный порядок на территории города.
По закону «Об участии граждан в охране общественного порядка» дружинники могут оказывать содействие полиции и быть ее внештатными сотрудниками: сообщать о правонарушениях и об угрозах общественному порядку, участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по просьбе сотрудников правоохранительных органов, в том числе в рамках спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий. Однако в последнем случае их должны пригласить сами организаторы.
Также дружинники могут искать пропавших без вести и участвовать в работе координационных, консультативных, экспертных и совещательных органов, если речь идет об охране порядка, по приглашению властей. Закон предусматривает и иные формы сотрудничества. Их деятельность контролируют органы местного самоуправления.
В последние три недели Севастополь несколько раз подвергался атакам. Так, 31 июля беспилотник нанес удар по штабу Черноморского флота, после чего произошел взрыв. 18 августа Развожаев сообщил, что ПВО сбили беспилотник в районе аэропорта Бельбек. 20 августа штаб Черноморского флота снова атаковал беспилотник, который позже сбили. Во всех трех случаях никто не пострадал.
Развожаев считает, что Киев хочет «посеять панику» среди горожан. Он заверил, что Севастополь надежно защищен системами ПВО, и поручил разместить указатели к местам расположения бомбоубежищ. После атак в Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности, как и в других регионах. Режим не раз продлевали, сейчас он действует до 29 августа.