Польша обвинила в шпионаже участника исторических реконструкций из России

В Польше участника исторических реконструкций из России обвинили в шпионаже

По версии следствия, бизнесмен из России налаживал и поддерживал контакты с польскими военными во время участия в исторических реконструкциях

Участники выступают во время шоу-реконструкции в Польше (Фото: Marcin Bielecki / EPA / ТАСС)

Прокуратура Польши направила в окружной суд Гданьска обвинительное заключение против россиянина, заподозренного в сборе информации о польских вооруженных силах и шпионаже в пользу российской разведки, сообщила пресс-служба национальной прокуратуры Польши. Мужчине грозит десять лет лишения свободы.

Имя подозреваемого не называется. По данным следствия, он в течение многих лет на законных основаниях проживал в Польше и занимался бизнесом. Россиянина задержали в апреле 2022 года, он находится под арестом.

Прокуратура утверждает, что в период с 2015 года мужчина участвовал в деятельности российской разведки по сбору информации о польской армии, в том числе для получения данных о местонахождении воинских частей, командовании, зарплатах военных, видах используемой техники и вооружения, принципах связи, взаимодействии войск. «Полученная информация затем была передана российской разведке», — говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый устанавливал и поддерживал контакты с польскими военными во время участия в исторических реконструкциях. Шпионская деятельность россиянина, утверждает прокуратура, была сосредоточена на воинских частях на северо-востоке Польши.

Кроме шпионажа мужчину подозревают в коррупции. Дело связано с таможенным оформлением товаров в рамках его предпринимательской деятельности. Фигурантами расследования проходят еще трое граждан Польши, указали в прокуратуре.

В январе в Швеции приговорили к длительным срокам братьев Киа по делу о шпионаже в пользу России. Один из них в прошлом работал в одном из самых секретных управлений шведской разведки. В той же Швеции в ноябре задержали супругов-эмигрантов из России, одного из которых заподозрили в незаконной разведывательной деятельности.

О расследованиях по факту шпионажа в пользу России в прошлом году сообщали в США, Великобритании, Германии, Словении, Норвегии, Польше и других странах. Речь шла как о гражданах России, так и других стран.

Российские власти также неоднократно сообщали о делах по факту шпионажа. Так, в феврале к 16 годам лишения свободы приговорили гражданина Украины, собиравшего секретные сведения. В январе ФСБ сообщала о задержании гражданина США по подозрению в биологическом шпионаже. Осенью из России выслали японского консула за «шпионскую акцию». В ряде случаев подозреваемым в шпионской деятельности выносили предостережения. Так, произошло, например, с гражданином Эстонии, а также с собиравшим сведения о перемещении военной техники уроженцем ЛНР.