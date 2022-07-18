ФСБ заявила о задержании под Ростовом украинского агента родом из ЛНР

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Ростовской области задержали гражданина ЛНР, собиравшего данные о перемещении военной техники в регионе по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), выполнить задание он не успел, заявили в управлении Федеральной службы безопасности по области, передает «РИА Новости».

Ведомство отмечает, что уроженец Кременского района ЛНР 1965 года рождения пересек государственную границу через пункт пропуска «Чертково». По данным ФСБ, с 2017 по 2018 год он участвовал в конфликте в Донбассе, а по возвращению на Украину его завербовали сотрудники СБУ.

«УФСБ России по Ростовской области <...> в целях предупреждения совершения преступления принято решение об объявлении гражданину Украины официального предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ «шпионаж», — сказано в сообщении.

В конце мая источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили о задержании в Ростовской области подростка, который, по информации ведомства, работал по заданию СБУ и был «вербовщиком в украинские нацбатальоны». Он дал показания, что завербовал через интернет около 800 молодых людей. «По его словам, задачей было найти школьников, готовых совершать теракты в учебных заведениях», — утверждал источник ТАСС.

По данным регионального телеканала «Вести. Дон», задержанный приехал в Россию под видом беженца из Мариуполя. Как сообщил телеканал, теракты готовили в школах Татарстана и, предположительно, Перми.