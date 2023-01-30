Разведка Словении заподозрила двух иностранцев в шпионаже в пользу России

В Словении двух иностранцев заподозрили в шпионаже в пользу России

В Словении задержали двух человек, которых подозревает в шпионаже в пользу России

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Словенское агентство разведки и безопасности задержала двух иностранцев, обвинив их в шпионаже в пользу России, пишет издание Delo. В статье говорится, что это два человека с гражданством одной из стран Южной Америки (предположительно, Аргентины).

Они работали под прикрытием и были задержаны в офисе в Любляне. По данным портала 24ur.com, правоохранительные органы считают, что они служили в российской военной разведке ГРУ и были частью так называемой распределенной сети высококвалифицированных «спящих агентов» — с фальшивыми именами и гражданством третьих стран.

Досудебное разбирательство было возбуждено окружной государственной прокуратурой в Любляне на основании заявления Словенской службы разведки и безопасности (Sova). В декабре прошлого года следственный отдел окружного суда Любляны подал ходатайство о проведении расследования в отношении двух человек по обвинению в шпионаже.

Задержанным грозит до восьми лет заключения, пишет агентство STA.

В июле 2022 года Россия внесла Словению в список недружественных стран.

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