В Туле суд приговорил гражданина Украины к 16 годам за шпионаж

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тульский областной суд приговорил гражданина Украины к 16 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом говорится в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области. Карточка дела опубликована на сайте суда.

«Судом установлено, что в период с 26.01.2020 до 19.08.2021 П., находясь на территории г. Тулы, собирал в целях передачи иностранному государству сведения, составляющие государственную тайну», — говорится в сообщении.

Имя подсудимого не называется. Он был признан виновным по статье 276 УК (шпионаж). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. При этом максимальное наказание по этой статье — 20 лет.

Адвокат осужденного Михаил Сальников сообщил РБК, что приговор будет обжалован.

«В установленные законом сроки будет обжалован данный приговор. С указанным приговором мы не согласны», — сказал он.

Власти регулярно сообщают о выявлении шпионов, действующих в интересах Украины. В середине января ФСБ задержала одного из граждан страны СНГ, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Задержание произошло на пограничном переходе «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Подозреваемый пытался покинуть Россию. Уголовное дело было возбуждено по статье 276 УК.

В декабре агента украинских спецслужб задержали в Херсонской области. По версии ФСБ, он передавал СБУ сведения о численности подразделений Вооруженных сил России и маршрутах их перемещения для корректировки артиллерийских и ракетных ударов по позициям Российской армии.