Глава Тори рассказал о попытке его вербовки «российским шпионом» в пабе

Глава партии Тори заявил, что «российский шпион» хотел завербовать его в пабе в 2004 году

Грег Хэндс заявил, что в 2004 году мужчина, представившийся сотрудником российского посольства, попросил достать ему из архива Палаты общин документ об иранской ядерной программе. Разговор произошел в пабе за пинтой пива

Грег Хэндс (Фото: Toby Melville / Reuters)

Новый председатель Консервативной партии Великобритании Грег Хэндс рассказал в интервью для программы Dispatches на Channel 4, что почти 20 лет назад в одном из лондонских пабов его пытался завербовать «российский шпион».

События, о которых говорит Хэндс, произошли в 2004 году, когда он еще не стал депутатом от партии Тори. Тогда на одном из мероприятий консерваторов он познакомился с человеком по имени Александр Кашицын, назвавшимся сотрудником российского посольства. Вскоре после этого Кашицын попросил Хэндса о встрече в пабе Seven Stars в районе Фулхэм.

По словам Хэндса, сперва его собеседник хотел поговорить «об уборке улиц и сборе мусора» за пинтой пива. «Затем вдруг он попросил меня достать ему документ об иранской ядерной программе из библиотеки Палаты общин», — сказал он (цитата по Daily Mail). Глава Консервативной партии заподозрил неладное и отказался помочь. «Я подумал, что это офицер российской разведки, который уговаривает будущего члена британского парламента сделать что-то для российского государства», — заявил Хэндс, добавив, что это был «своего рода классический вид <…> шпионских приемов».

По мнению политика, его собеседнику не нужен был документ: Кашицын просто хотел проверить, готов ли Хэндс выполнить его просьбу, «что, по сути, и является [шпионским] приемом».

Два года спустя сотрудники контрразведки MI5 сообщили Хэндсу, что его номер появился в телефоне «сотрудника российской разведки», и такие люди как Кашицын «очень, очень активно» пытаются внедриться в британскую политику.

В посольстве России в Великобритании не ответили на запрос Channel 4.

Хэндс возглавил Консервативную партию 7 декабря, сменив на этой должности Надхима Захави (последнего уволили после того как расследование его налоговых дел выявило нарушение министерского кодекса). До этого Хэндс был министром торговли, а в течение последних десяти лет занимал различные министерские должности.

С начала военных действий на Украине страны Запада выслали сотни российских дипломатов, некоторых из них заподозрили в работе на разведку под дипломатическим прикрытием. Россия эти обвинение отвергла и приняла ответные меры.