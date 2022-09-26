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ФСБ сообщила о высылке японского консула за «шпионскую акцию»
Сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори, который проводил «шпионскую акцию», сообщили в ведомстве. Дипломат объявлен персоной нон грата.
«Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — сообщили в ФСБ.
В связи с деятельность, несовместимой со статусом дипломата, Тацунори объявили персоной нон грата, а Японии был заявлен протест по дипломатическим каналам.
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