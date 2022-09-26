ФСБ сообщила о высылке японского консула за «шпионскую акцию»

Фото: Анатолий Медведь / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали во Владивостоке японского консула Мотоки Тацунори, который проводил «шпионскую акцию», сообщили в ведомстве. Дипломат объявлен персоной нон грата.

«Японский дипломат задержан с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае», — сообщили в ФСБ.

В связи с деятельность, несовместимой со статусом дипломата, Тацунори объявили персоной нон грата, а Японии был заявлен протест по дипломатическим каналам.

Материал дополняется.