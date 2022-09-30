В США медиков обвинили в попытке передать России данные о военных

Суд в США предъявил обвинение военному врачу Джейми Ли Генри и его жене, анестезиологу в Балтиморе, Анне Габриэлян в попытке передать конфиденциальные медицинские данные американских чиновников и военных российскому правительству, следует из материалов обвинительного заключения, опубликованного телеканалом Си-эн-эн.

Согласно документу, супружеская пара предложила предоставить сведения агенту ФБР, который связался с Габриэлян, после того как она предложила помощь российскому правительству в посольстве России, представившись сотрудником дипмиссии. Генри передал агенту медкарты офицера армии США, сотрудника Пентагона и супруг трех ветеранов армии, двое из которых скончались. Габриэлян собиралась предоставить данные «супруги государственного служащего и военного ветерана».

Супругов арестовали, после явки в суд их поместили под домашний арест с круглосуточным наблюдением. Согласно обвинительному заключению, во время встречи с агентом под прикрытием в отеле Балтимора Габриэлян заявила, что ею «двигал патриотизм по отношению к России» и она хотела оказать помощь, даже если это означало риск тюремного заключения.

В свою очередь Генри утверждал, что «рассматривал возможность добровольно вступить в российскую армию после начала конфликта на Украине», но, согласно обвинительному заключению, не имел необходимого боевого опыта. В обвинительном заключении говорится, что Генри имеет допуск «секретного» уровня.