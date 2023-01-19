ФСБ возбудила дело против американца о биологическом шпионаже
Федеральная служба безопасности возбудила в отношении гражданина США уголовное дело по статье 276 УК (шпионаж), сообщили в центре общественных связей ФСБ.
«Американец подозревается в сборе разведывательной информации по биологической тематике, направленной против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Имя подозреваемого и детали дела ФСБ не приводит.
17 января ФСБ сообщала о задержании на пограничном пункте в «Верхний Ларс» в Северной Осетии 28-летнего гражданина одной из стран СНГ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Мужчина «предоставил» следствию переписку в Telegram, из которой следует, что он передал информацию о локации российской военной техники, заявили в спецслужбе.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж».
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