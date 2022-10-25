В Норвегии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России бразильца

В Норвегии задержали исследователя из Бразилии. Служба безопасности страны считает, что на самом деле это россиянин, работавший под прикрытием. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва не вмешивается в дела других стран

Фото: ZUMA / Global Look Press

В Норвегии задержали иностранного гражданина, которого заподозрили в работе на российскую разведку, сообщил телеканал NRK.

По данным телеканала, речь идет о гражданине Бразилии, которому от 30 до 40 лет. Он приехал в Норвегию осенью 2021 года по программе местного Университета Тромсё и среди прочего занимался исследованиями Северной Норвегии и гибридных угроз.

Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) считает, что мужчина на самом деле является гражданином России и работал под прикрытием на российскую разведку.

«Мы потребовали, чтобы этого бразильского исследователя из Университета Тромсё выслали из Норвегии, поскольку считаем, что он представляет угрозу национальным интересам», — заявил помощник руководителя PST Хедвиг Мое.

В службе безопасности Норвегии обеспокоены, что мужчина мог заполучить информацию о политике Норвегии в северной части страны. По этому делу ведомство общалось со службами безопасности других стран.

РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.

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В последние недели в Норвегии в разные дни задержали восемь россиян, которые, как заявили власти, незаконно запускали в стране беспилотники. Запрет связан с санкциями, которые закрыли норвежское небо для российских воздушных судов: эти ограничения касаются не только самолетов, но и дронов.

Среди задержанных оказался и бизнесмен, соучредитель фонда Venture Investments & Yield Management Андрей Якунин — сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Он использовал дрон во время поездки на Шпицберген и, как заявили в фонде, занимался фотосъемкой — это его хобби.

В суде, как пишет издание, задержанный попросил считать его гражданином Великобритании, а местом своего постоянного проживания назвал Италию. Но на яхте у него нашли российский паспорт. Сам Якунин объяснил, что уже давно этот паспорт не видел и по забывчивости оставил его в портфеле. Суд эти доводы не принял и счел мужчину гражданином России.