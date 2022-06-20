ФСБ задержала эстонца по подозрению в шпионаже за силовиками
Сотрудники ФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии по подозрению в шпионаже, сообщает Nord-News со ссылкой на управление ведомства.
По данным ФСБ, 36-летний мужчина планировал выполнить задания спецслужбы Эстонии. Он должен был собирать сведения о сотрудниках ФСБ, у которых есть доступ к гостайне, а также о тех, кто им помогает.
Ведомство заявило, что действия иностранца могли нанести ущерб безопасности России, уточняет «РИА Новости». Они «создавали условия» для преступления по статье о шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса), который наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет. ФСБ вынесла мужчине официальное предостережение о недопустимости подобных действий.
По данным ФСБ, задержанный признался, что был иностранным агентом, долгое время выполнял задания от властей Эстонии на территории своей страны, а также других европейских государств.
РБК направил запрос в посольство Эстонии в России.
В конце апреля военная полиция Польши задержала на северо-востоке страны россиянина и белоруса. «Они были вовлечены в шпионскую активность в интересах разведки России. Оба подозреваемых много лет жили в Польше», — говорила представитель прокуратуры Александра Скшинярж. Она утверждала, что задержанные собирали данные о военных объектах, их расположении, оснащении, а также о воинских частях союзников.
Гражданам России и Белоруссии предъявили обвинение и арестовали. Им грозит до десяти лет тюрьмы.