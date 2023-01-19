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В Швеции вынесли приговор двум братьям за шпионаж в пользу России

В Швеции суд вынес приговор братьям Киа за шпионаж в пользу России
По делу проходит бывший сотрудник органов безопасности Швеции, который имел доступ к секретной информации, и его брат. Суд приговорил одного из них к пожизненному сроку, другого — почти к 10 годам тюрьмы

Окружной суд Стокгольма признал двух мужчин виновными в шпионаже в пользу России и приговорил одного из них к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, а другого — к пожизненному сроку, передает Aftonbladet.

«Суд посчитал подтвержденным тот факт, что эти люди в течение почти десяти лет от имени Российской Федерации и российского разведывательного управления ГРУ, среди прочего, получали и разглашали иностранной державе секретную информацию, которая может нанести ущерб безопасности Швеции», — говорится в сообщении.

Как ранее писала Aftonbladet, по делу проходят братья Киа, один из которых работал в органах безопасности Швеции. Имена фигурантов, а также их гражданство ведомство не указывает. Расследование велось с 2017 года, братья находятся под стражей с осени 2021 года.

«Двое мужчин были осуждены за очень серьезные преступления против шведской разведки и системы безопасности. Расследование характеризуется очень хорошим сотрудничеством между властями», — заявил на слушании главный прокурор Управления национальной безопасности Пер Линдквист.

Expressen пишет, что фигуранты дела — бывший сотрудник службы госбезопасности (SÄPO) и военной разведки (Must) Швеции, 42-летний Пейман Киа, а также его брат — 45-летний Паям Киа. 

По данным Dagens Nyheter, Пейман Киа работал в одном из самых секретных управлений Must, которое в том числе занимается работой с агентами за границей под чужими именами. Следствие считает, что он обрабатывал секретные документы Вооруженных сил Швеции на своем личном компьютере и допустил утечку не менее 90 из них.

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Пеймана Киа задержали в сентябре 2021 года. По версии следствия, жесткий диск с компьютера задержанного разобрал и выбросил на помойку в Уппсале (город к северу от Стокгольма) его младший брат, которого позже тоже арестовали, пишет Aftonbladet.

Задержанные отрицают свою вину. Представляющий интересы Пеймана Киа адвокат Антон Странд сказал изданию, что его клиент много лет работал со службами безопасности и разведки, его должность предусматривала доступ к огромному количеству секретной информации, он занимался ее сбором и компиляцией. Киа отвергает подозрения в том, что он мог сделать что-то неправильное или преступное и старался решать сложные задачи наилучшим образом, утверждает адвокат.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Швеция приговор шпионаж Россия
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