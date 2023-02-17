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Экс-сотрудник посольства Британии в ФРГ получил 13 лет за шпионаж

Бывший сотрудник британского посольства в ФРГ получил 13 лет за шпионаж в пользу России
Бывшего охранника британского посольства в Берлине задержали с поличным сотрудники MI5, выдавшие себя за сотрудников российской разведки. Судья приговорил его к 13 годам и отметил, что у тот «симпатизировал» Владимиру Путину
Дэвид Смит
Дэвид Смит (Фото: Metropolitan Police / Reuters)

Лондонский суд Олд-Бейли в пятницу приговорил к 13 годам и 2 месяцам тюрьмы бывшего охранника британского посольства в Берлине Дэвида Смита за шпионаж в пользу России. Ранее мужчина признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, пишет The Guardian.

Зачитывая приговор, судья Марк Уолл заявил, что «подрывная деятельность» Смита началась в 2018 году, и за эти годы он скопировал «значительное количество материалов», которые затем оказались у российских спецслужб. По его словам, в тот период у Смита возникли «явно антибританские» чувства, а его коллеги начали подозревать, что он «больше симпатизирует России, в частности президенту Путину».

Смита обвинили в передаче российскому военному атташе в Берлине фотографий сотрудников британского посольства, что подвергло их «максимальному риску». Уолл отметил, что это не было «разовым правонарушением» и «Россия платила ему за предательство».

«По первому пункту обвинительного акта я приговариваю вас к тюремному сроку в 6 лет и 2 месяца. По пунктам со второго по восьмой я приговариваю вас к семи годам тюремного заключения. Вы должны отбыть эти наказания последовательно. Таким образом, общий приговор составляет 13 лет и 2 месяца», — подытожил судья.

Смит признал вину в шпионаже в пользу России в ноябре 2022 года. На слушаниях, которые проходили в лондонском суде в феврале, прокуроры заявили, что он собирал информацию с марта 2018 года до августа 2021-го. Как позже сообщили Bloomberg и Reuters, шпиона удалось раскрыть и задержать вскоре после встречи с офицерами MI5, которые выдавали себя за сотрудницу российской военной разведки по имени Ирина и россиянина Дмитрия.

В ходе операции контрразведчики предложили Смиту собрать данные о «Дмитрии», россиянине, который якобы сотрудничал с британскими властями. В суде показали кадры со скрытой камеры, как охранник записывал на видео действия «Дмитрия».

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После задержания в доме Смита в Потсдаме прошли обыски. Выяснилось, что охранник отсканировал копии письма бывшему премьеру Борису Джонсону и другие документы, касающиеся торговых вопросов. При обыске также нашли флешку с несколькими фотографиями сотрудников посольства и дипломатических паспортов, а также видеозаписи из здания дипмиссии. Прокуроры утверждали, что Смит собирал эти и другие данные для России в обмен на «значительные суммы наличными»; бывший охранник настаивает, что не получал денег за информацию.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Британия шпионаж Германия Берлин посольство
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