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В ФРГ перед судом предстал офицер по обвинению в шпионаже в пользу России

Федеральная прокуратура обвиняет подполковника запаса в «деятельности агента разведки против Германии и партнера по НАТО США». Он не получал вознаграждения, а действовал из «сочувствия к России», считают в ведомстве

В Германии подполковник запаса из немецкого Эркрата Ральф Г. в предстал перед судом по обвинению в шпионаже в пользу России, пишет Bild.

В Дюссельдорфе начался суд над ним. Как отмечает издание, офицер не находится под стражей. Федеральная прокуратура обвиняет его в «деятельности агента разведки против Германии и партнера по НАТО США».

С 2014 по 2020 год Ральф Г., который также работал в Торгово-промышленной палате Дюссельдорфа, «сливал» информацию и документы российским спецслужбам по электронной почте и в ходе личных встреч, в том числе сведения о структуре и функционировании войск и кибервозможностях. Обвиняемый не получал деньги за свои услуги. Взамен его приглашали на мероприятия, организуемые российскими государственными структурами.

Офицер ранее демонстрировал свою близость с Россией. В частности, в статье для одного из журналов он описал свою поездку в Калининградскую область, где он посещал могилы немецких и русских солдат, погибших в Первой мировой войне, сообщает Der Spiegel.

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Как утверждает журнал, Ральф Г. работал на Главное разведывательное управление России с октября 2014 года по март 2020-го. Общение происходило посредством личных встреч, по телефону, через электронную почту и мессенджер WhatsApp. По данным Spiegel, подполковник снабжал российскую сторону сведениями о резервистах — он был заместителем начальника окружного командования связи в Северном Рейне-Вестфалии и офицером связи по гражданско-военному сотрудничеству. Он также передавал информацию об оперативной готовности систем вооружения бундесвера или кибервозможностях войск. Большая часть этой информации, отмечает издание, была получена из общедоступных источников, таких как аналитические центры и газеты. Однако, как полагает следствие, по крайней мере один «опасный документ» бундесвера был среди переданных российской стороне. Это выдержки из черновика «Белой книги» 2016 года — документа, в котором содержатся основные направления военно-политической стратегии страны. В прокуратуре считают, что обвиняемый слил эти данные, когда они еще были предназначены для внутреннего пользования. Помимо того, Ральф Г. отправлял в Россию контактные данные и резюме военачальников.

Как пишет Spiegel, офицер был связан с неким Михаилом Старовым, аккредитованном при посольстве России в ФРГ, а также военным атташе Андреем Сивовым.

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Еще в середине 2018 года военная контрразведка получила информацию о том, что Ральф Г. снабжал Россию информацией. За ним была установлена слежка. В июне 2020 года у него дома устроили обыск. На допросе он признался.

В прокуратуре сообщили, он не получал вознаграждения, а действовал из «сочувствия к России». Его несколько раз приглашали в Москву на конференцию по международной безопасности.

В начале апреля Федеральная прокуратура Германии сообщила о предъявлении обвинения офицеру запаса бундесвера Ральфу Г. в сотрудничестве с российской разведкой. На гражданской службе, уточняли там, он входил в несколько комитетов немецкого Министерства экономики и снабжал российскую сторону сведениями о последствиях экономических санкций ФРГ и ЕС, введенных против России в 2014 году, а также о газопроводе «Северный поток-2».

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Елена Чернышова
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