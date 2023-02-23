Киев пообещал не использовать западные истребители для ударов по России
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал не использовать западные истребители в случае их поставки Киеву для ударов по территории России, передает телеканал Sky News.
«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и дальнобойное вооружение для ударов по территории России.
Западные страны начали обсуждение вопроса о поставках Киеву реактивных истребителей в январе. Добиваться этого обещал президент Украины Владимир Зеленский. Эту идею поддерживают страны Балтии, писало Politico. Принять такое решение будет «нелегко», заявлял президент Польши Анджей Дуда.
Отправку истребителей западного образца исключал канцлер Германии Олаф Шольц и призывал прекратить обсуждение этой темы. Не собирается отправлять самолеты Украине и Италия, говорил глава МИД страны Антонио Таяни.
США отказались давать обещание помочь Киеву с боевой авиацией, но будут приветствовать, если кто-то из американских союзников это сделает, сообщали в Белом доме. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявлял, что Украина сможет получить современные западные истребители только после завершения конфликта с Россией. Он назвал это консенсусом среди западных партнеров Киева.
В январе после многомесячных обсуждений решение об отправке западных танков Украине приняли США, Великобритания и Германия, а также их отдельные союзники по НАТО. При этом в середине The Times писал о задержке таких поставок.
Россия неоднократно выступала с критикой военной поддержки Украины со стороны Запада. Дискуссию западных стран о передаче истребителей в Кремле сочли ростом их вовлеченности в конфликт на Украине. «Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.