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Шольц призвал прекратить обсуждение в Германии истребителей для Украины

Канцлер ФРГ Шольц раскритиковал обсуждение в Германии поставок истребителей Украине
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал дебаты о поставке истребителей Украине, которые ведут немецкие политики, сообщает Spiegel. Об этом канцлер заявил во время визита в Чили.

По его мнению, сейчас нужно серьезное обсуждение, а не конкуренция, при которой «на первый план выходят внутриполитические мотивы вместо поддержки Украины». Шольц подчеркнул, что «в таких важных вещах, как оружие» необходимы рационально взвешенные решения.

«Такие же бессмысленные просьбы, как развертывание сухопутных войск, были отклонены. Об этом сейчас все сказано, в том числе и мной», — сказал немецкий канцлер.

Die Welt при этом отмечает, что Шольц, отвечая на этот вопрос, был раздражен.

Ранее лидер Социал-демократической партии Германии Заския Эскен, отвечая на вопрос о возможности поставок истребителей Украине, подчеркнула важность того, чтобы ФРГ и НАТО не становились стороной конфликта. Поэтому Берлин и Вашингтон находятся в тесной координации по этому вопросу, добавила она.

Шольц в интервью Tagesspigel исключил возможность того, что Германия, которая сейчас отрицает возможность поставок Киеву истребителей когда-либо в будущем, изменит позицию из-за международного давления, как это произошло с танками.

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В конце января Берлин после долгих обсуждений решил передать Киеву тяжелые танки Leopard и разрешить их передачу другими странами. Одновременно о подобном решении объявил президент США Джо Байден.

Российские власти критикуют поставки вооружений Киеву западными странами. В Кремле заявляли, что это лишь затягивает конфликт, но не способствует его разрешению.

Теги
Олаф Шольц Германия истребители
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