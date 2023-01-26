Politico узнало о спорах на Западе по поставкам истребителей Украине
Западные страны обсуждают возможность поставок Украине реактивных истребителей, пишет Politico со ссылкой на военных чиновников и дипломатов.
«Следующим естественным шагом были бы истребители», – сказал газете дипломат одной из стран Северной Европы.
Он отметил, что есть «красная линия» в вопросе западной поддержке Украины, но она меняется: так, прошлым летом она касалась поставки ракетных систем HIMARS, которые Киев в итоге получил. Затем то же произошло с вопросом о поставках танков, добавил собеседник газеты.
Вопрос об отправке истребителей, пишет издание, будет еще более спорным, чем поставка Киеву танков западного образца. В то же время официальные лица и дипломаты в Европе заявили, что их правительства больше не считают эту идею бесперспективной, но опасения по поводу эскалации остаются высокими.
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