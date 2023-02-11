Президент Польши счел нелегким возможное решение об отправке Киеву F-16

Анджей Дуда заявил, что если Польша решит передать F-16 Украине, то у нее самой останется недостаточно истребителей. Он добавил, что такое решение должна принимать не одна страна, а союзники по НАТО вместе

Истребитель F-16 (Фото: Krystian Dobuszynski / ZUMAPRESS.com / Global Look Press)

Решение о передаче Украине истребителей F-16 будет «очень серьезным», принять его будет «нелегко», заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Би-би-си.

По его словам, если Варшава решит передать эти самолеты Киеву, то сама столкнется с «серьезной проблемой», поскольку у страны их недостаточно — менее 50 машин. Кроме того, указал Дуда, F-16 требуют непростого обслуживания, и потому мало только взять и «отправить несколько самолетов». Он добавил, что решение о передаче истребителей Польша, как член НАТО, будет принимать совместно с союзниками, это не должно быть решением какой-то одной страны.

Вопрос о передаче Киеву истребителей подняли на Западе после того, как многие страны решили направить на Украину танки. Польша, в частности, одной из первых объявила, что отправит ей танки Leopard. Их же поставят Германия, Канада и некоторые другие государства. США передадут Украине свои танки Abrams, Великобритания — Challenger.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что после танков «мечта» Киева — это самолеты и дальнобойные орудия. Однако в поставках истребителей Украине некоторые западные страны уже отказали — в частности, ФРГ и США. Другие, напротив, допустили, что могут предоставить Киеву самолеты. Например, об этом заявили Амстердам и Лондон.

Украина уже направила Нидерландам заявку на поставку истребителей F-16. Голландский министр обороны Кайса Оллонгрен отметила, что вопрос будет обсуждаться с партнерами страны, кроме того, следует оценить последствия передачи этой техники. Она также напомнила, что разрешить поставку должны США как производитель F-16, а украинским пилотам придется обучаться управлению ими.

Российская сторона осуждает поставки западной военной техники Киеву. В Кремле, говоря о споре на Западе насчет отправки истребителей Украине, заявили, что подобные действия сделают «конфликт более болезненным и мучительным для Украины», но не повлияют на достижение Россией целей спецоперации.