В Британии раскрыли условие поставки Киеву современных истребителей

ВСУ нескоро получат современную боевую авиацию: западные страны сошлись во мнении, что этого не стоит делать до окончания боевых действий, сказал Уоллес. В Белом доме, однако, накануне пообещали приветствовать поставки самолетов

Истребитель Eurofighter Typhoon (Фото: Matt Cardy / Getty Images)

Украина сможет получит современные истребители вроде Eurofighter Typhoon только по завершении нынешнего конфликта с Россией, соответствующий консенсус сложился среди западных партнеров Киева, заявил британский министр обороны Бен Уоллес в интервью Der Spiegel.

«Будем честны: пройдет много времени, прежде чем кто-либо поставит Украине истребители», — сказал он.

Уоллес подчеркнул, что Украина не получит истребители быстро, в частности этого «почти наверняка» не произойдет в ближайшие полгода. Он также отметил, что есть проблемы и при формировании «танкового альянса» для ВСУ.

Минобороны Великобритании в начале февраля устроило проверку с целью выяснить, какие истребители могла бы получить Украина. Это было сделано по поручению премьера Риши Сунака, который отметил, что королевство надеется уже этой весной начать тренировки первых украинских пилотов на современных западных истребителях. Боевая авиация не поможет Украине быстро остановить конфликт, страна нуждается сейчас не в истребителях, а в укреплении сухопутных войск, считает Уоллес. «В этом ужасном конфликте нет волшебной палочки», — подчеркнул министр обороны.

Германия отказывается поставить Украине истребители и сейчас, и в будущем. Канцлер Олаф Шольц требовал прекратить обсуждать возможности таких поставок внутри страны, призывая политиков к взвешенным решениям. В немецком правительстве полагают, что отправка ФРГ истребителей может «приблизить к войне». США не дают обещаний по поставкам боевой авиации ВСУ, но пообещали приветствовать решение любой страны, которая отправит истребители Украине.

Власти России критикуют поставки вооружений из западных стран на Украину, недовольство вызывает и обсуждение возможных военных поставок Киеву. В конфликте выросла напряженность в связи с отправкой танков, это также связано с «продолжением дискуссии теперь уже по авиационной компоненте», говорил представитель президента Дмитрий Песков.