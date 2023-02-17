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США озвучили позицию по поставкам истребителей Украине

Белый дом: США будут приветствовать передачу странами истребителей Украине
США «никогда не диктовали» союзникам, что они могут или не могут поставлять Украине, подчеркнул Джон Кирби

США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, но сами не дают обещаний по поводу данной помощи. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

«Если кто-либо из наших партнеров и союзников желает поставить истребители [Владимиру] Зеленскому, то это, безусловно, их суверенное решение, которое мы будем приветствовать», — сказал он.

По его словам, США «никогда не диктовали» союзникам, что они могут или не могут поставлять Украине.

Кирби добавил, что Вашингтон не будет говорить о гипотетической поддержке действий Украины в отношении Крыма, пока их нет. Решения о таких действиях остаются «за Зеленским», заключил он.

Накануне американские сенаторы призвали президента США Джо Байдена поставить Киеву истребители и дальнобойные ракеты. По их мнению, Вашингтон должен начать обучение украинских пилотов.

В конце января Байден ответил отрицательно на вопрос об отправке на Украину американских истребителей F16. 

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При этом, по данным The New York Times, в администрации президента США не исключили передачу Киеву F-16 через третьи страны, в том числе через Данию или Нидерланды.

10 февраля власти Украины направили Нидерландам заявку на поставку истребителей F-16, рассказала голландский министр обороны Кайса Оллонгрен.

Производитель F-16 Lockheed Martin ранее не исключал поставку истребителей на Украину через страны, которые «захотят помочь с разрешением конфликта».

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Виктория Громова Виктория Громова
Белый дом США Украина истребители
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