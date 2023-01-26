Зеленский после танков запросил дальнобойные ракеты и самолеты

Зеленский после решения о танках запросил дальнобойные ракеты и самолеты

Президент назвал поставки на Украину ракет и самолетов и мечтой, и задачей. Накануне США и Германия согласились передать Киеву свои танки

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Alexey Furman / Getty Images Europe)

Украина будет добиваться поставок дальнобойных ракет и самолетов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Слова Зеленского приводит его офис в телеграм-канале.

«Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины. <...> мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача», — сказал он.

Украинский лидер поблагодарил США, Германию и других союзников за решение о поставках танков в страну.

Накануне ФРГ и Соединенные Штаты согласились передать Киеву свои боевые машины. От Берлина украинские войска получат 14 Leopard, а от Вашингтона — 31 Abrams.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил отправку на Украину войск или боевых самолетов. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал прямо отвечать на вопрос, планируют ли США удовлетворить просьбу Украины предоставить ей западные истребители, ограничившись лишь тем, что Вашингтон, по его словам, обсуждает с украинцами их возможности и развивает их «по мере изменения условий».

Великобритания, ранее объявившая о поставках на Украину своих танков Challenger, как пишет The Telegrap со ссылкой на источник, отказывается передавать самолеты Typhoon, так как это может привести к чрезмерной эскалации.