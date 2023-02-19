Times сообщила о задержке с поставками западных танков для Украины

Times: Украина к апрелю получит лишь 50 из 320 обещанных танков с Запада

Британия будет готова поставить ВСУ сперва лишь 4 танка, источник Times назвал эту ситуацию «логистическим абсурдом». Шольц выражал недовольство медлительностью при отправке танков у стран, которые критиковали его за колебания

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина успеет получить только около 50 из 320 танков к апрелю, пишет The Times со ссылкой на собственные подсчеты.

В частности, Великобритания в январе обязалась передать 14 танков Challenger 2, однако к концу февраля власти королевства оказались готовы передать только четыре боевых машины в рамках первой партии. Высокопоставленный европейский чиновник в беседе с изданием назвал это решение «логистическим абсурдом», указав на сложность интеграции настолько небольшого числа техники в действующее танковое подразделение.

Германия в январе объявила о намерении сформировать вместе с Польшей коалицию для отправки по 40 танков Leopard 2 немецкого производства, указывает газета. Германия намерена изъять с собственных складов 14 танков, однако даже эта группа укомплектована менее чем наполовину.

Канада занимается отправкой четырех танков Leopard 2, Португалия планирует передать три танка в марте, власти Норвегии обещают поставить восемь, но сроки не уточняют. Финляндия тоже ведет подготовку к отправке нескольких танков Leopard 2, но не утоняет их количество.

Танки Leopard 2 есть также у других стран Европы, прежде всего у Испании, Греции и Турции (примерно 300 машин у каждой), однако власти этих государств проявляют большую осторожность в вопросе передачи танков ВСУ, отмечает The Times. Газета приводит слова немецкого канцлера Олафа Шольца. Отвечая на вопрос, почему танки так долго не поставляются, Шольц сказал: «Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так настойчиво призывал меня действовать особым образом».

О непростой ситуации с танками для Украины говорил в середине февраля и британский министр обороны Бен Уоллес, указав, что после решения направить технику для ВСУ многие обнаружили отсутствие исправных машин в своем арсенале. «Мы все с болью осознали, что наши армии за последние 30 лет оказались более или менее истощены», — признал он.

Власти России настаивают, что поставленные Украине танки «будут гореть», президент Владимир Путин пообещал, что ответ Москвы «применением бронетехники не закончится». МИД видит в поставках танков признали эскалации конфликта.

В НАТО подчеркивают, что отправки вооружений связаны с намерением сохранить Украину как суверенное государство, чтобы конфликт завершился за столом переговоров.