Times сообщила о задержке с поставками западных танков для Украины

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
МИД назвал удары Израиля по Дамаску нарушением норм международного права Политика, 16:35
Гладков заявил об обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области Политика, 16:32
Акция протеста в Кишиневе против правительства. Видео Политика, 16:32
Как привлечь клиентов и увеличить продажи за счет вкусных блюд РБК и Черкизово, 16:28
Число жертв землетрясений в Турции достигло 40 689 Общество, 16:23
Махачев отреагировал на лидерство в рейтинге лучших бойцов ММА Fighting Спорт, 16:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как противодействовать социальной инженерии РБК +, 15:44
Кадыров заявил о планах после окончания госслужбы создать ЧВК Политика, 15:43
Как управлять своими финансами в кризис: расходы, инвестиции и кредиты РБК и банк Ренессанс, 15:42
Times сообщила о задержке с поставками западных танков для Украины Политика, 15:41
Мэр Донецка заявил о повреждениях домов и школы при обстреле Политика, 15:38
Декантер, фен и массажер: какие подарки выбрать для него и для нее РБК Стиль, 15:27
Кержаков назвал непривычной необходимость «постоянно говорить» на Кипре Спорт, 15:25
Военная операция на Украине ,  
0 

Times сообщила о задержке с поставками западных танков для Украины

Times: Украина к апрелю получит лишь 50 из 320 обещанных танков с Запада
Британия будет готова поставить ВСУ сперва лишь 4 танка, источник Times назвал эту ситуацию «логистическим абсурдом». Шольц выражал недовольство медлительностью при отправке танков у стран, которые критиковали его за колебания
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Украина успеет получить только около 50 из 320 танков к апрелю, пишет The Times со ссылкой на собственные подсчеты.

В частности, Великобритания в январе обязалась передать 14 танков Challenger 2, однако к концу февраля власти королевства оказались готовы передать только четыре боевых машины в рамках первой партии. Высокопоставленный европейский чиновник в беседе с изданием назвал это решение «логистическим абсурдом», указав на сложность интеграции настолько небольшого числа техники в действующее танковое подразделение.

Германия в январе объявила о намерении сформировать вместе с Польшей коалицию для отправки по 40 танков Leopard 2 немецкого производства, указывает газета. Германия намерена изъять с собственных складов 14 танков, однако даже эта группа укомплектована менее чем наполовину.

Канада занимается отправкой четырех танков Leopard 2, Португалия планирует передать три танка в марте, власти Норвегии обещают поставить восемь, но сроки не уточняют. Финляндия тоже ведет подготовку к отправке нескольких танков Leopard 2, но не утоняет их количество.

Танки Leopard 2 есть также у других стран Европы, прежде всего у Испании, Греции и Турции (примерно 300 машин у каждой), однако власти этих государств проявляют большую осторожность в вопросе передачи танков ВСУ, отмечает The Times. Газета приводит слова немецкого канцлера Олафа Шольца. Отвечая на вопрос, почему танки так долго не поставляются, Шольц сказал: «Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так настойчиво призывал меня действовать особым образом».

О непростой ситуации с танками для Украины говорил в середине февраля и британский министр обороны Бен Уоллес, указав, что после решения направить технику для ВСУ многие обнаружили отсутствие исправных машин в своем арсенале. «Мы все с болью осознали, что наши армии за последние 30 лет оказались более или менее истощены», — признал он.

Читайте на РБК Pro
Леброн Джеймс тратит $1,5 млн в год на свое здоровье. На что идут деньги
Банки каких стран все еще работают с клиентами из России
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Что поможет понять, что контрагент вас обманывает: 8 тревожных признаков

Власти России настаивают, что поставленные Украине танки «будут гореть», президент Владимир Путин пообещал, что ответ Москвы «применением бронетехники не закончится». МИД видит в поставках танков признали эскалации конфликта.

В НАТО подчеркивают, что отправки вооружений связаны с намерением сохранить Украину как суверенное государство, чтобы конфликт завершился за столом переговоров.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина ВСУ поставки оружия танки танк Leopard Германия Польша Великобритания Олаф Шольц

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
Материалы по теме
Министр обороны ФРГ раскритиковал состояние танков для Украины
Политика
Дуда заявил о намерении НАТО передать Киеву танки для нескольких бригад
Политика
Пушилин назвал поставляемые Украине танки мишенью для российской армии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter