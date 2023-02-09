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Кремль увидел в спорах о самолетах более «мучительный» исход для Украины

Песков заявил о вовлеченности Британии в конфликт после обсуждения поставок истребителей
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Россия расценивает обсуждение просьбы о поставках истребителей украинского президента Владимира Зеленского в Лондоне как рост вовлеченности Британии и других стран в военный конфликт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Мы это воспринимаем как не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной. Постепенно исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью. <...> Подобные действия упомянутых стран ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что эти действия «не изменят траекторию, по которой идет наша страна в плане достижения своих целей, поставленных в рамках специальной военной операции».

8 февраля Владимир Зеленский совершил свой первый с начала военного конфликта на Украине визит в Великобританию. В Лондоне на встрече с членами британского парламента украинский президент призвал продолжать вводить санкции в отношении России и отдельно упомянул значимость британских поставок вооружений, включая дальнобойное оружие и танки. Он также попросил предоставить его стране истребители.

За несколько часов до прибытия украинского президента в Лондон офис британского премьер-министра Риши Сунака анонсировал расширение программы подготовки украинских военнослужащих с 10 тыс. человек в 2022 году до 20 тыс. человек в 2023 году. Программу расширят за счет обучения пилотов истребителей и морских пехотинцев. В сообщении уточнили, что обучение позволит пилотам управлять современными истребителями стандарта НАТО в будущем.

Теги
Дмитрий Песков истребители Лондон Владимир Зеленский
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