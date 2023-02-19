В Конгрессе США призвали предоставить Украине истребители F-16

Истребители F-16 (Фото: Annabelle Chih / Getty Images)

Два ведущих республиканца в Палате представителей США — председатель комитета по иностранным делам Майк Маккол и глава комитета по разведке Майк Тернер — призвали президента Джо Байдена увеличить военную поддержку Украине и предоставить ей запрашиваемые истребители F-16. В интервью телеканалу CNN они выразили мнение, что решение Вашингтона по этому вопросу будет положительным.

Отвечая на вопрос, изучает ли администрация Байдена поставки Киев истребителей, Маккол сказал, что надеется на это. «Я дум дю, что на этом направлении намечаются подвижки», — добавил он.

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм счел, что Вашингтон обязан принять такое решение после слов вице-президента Камалы Харрис, которая заявила о необходимости признать Россию страной-спонсором терроризма, что будет препятствовать возможной помощи Москве Пекином, а также начать обучение украинских пилотов работе с F-16.

После решения западных стран предоставить Украине тяжелое вооружение, в том числе танки Abrams и Leopard, Киев активизировал усилия по остальным видам техники, в частности американским истребителям F-16.

Пока США отказывается предоставить эти самолеты, однако 17 февраля в Белом доме заявили, что будут приветствовать передачу истребителей Украине другими странами. По данным The New York Times, в администрации президента США не исключают передачу Киеву F-16 через третьи страны, в том числе через Данию или Нидерланды. 10 февраля власти Украины направили Нидерландам заявку на поставку истребителей F-16.

Российские власти осуждают поставки Киеву военной помощи и считают, что это лишь затягивает конфликт.