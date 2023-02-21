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Вице-премьер Италии исключил поставку Украине истребителей

Вице-премьер Италии Таяни исключил поставку Украине истребителей
La Repubblica писала, что Рим может поставить Киеву пять самолетов Tornado и Amx, но при условии, что не будет делать это в одиночку. Антонио Таяни сказал, что Рим всегда передавал оборонительное, а не наступательное оружие
Самолет Tornado ВВС Италии
Самолет Tornado ВВС Италии (Фото: Wikimedia Commons)

В правительстве Италии отправка на Украину истребителей не обсуждается, заявил вице-премьер и глава МИДа страны Антонио Таяни, его слова приводит телеканал RaiNews.

«Мы всегда отправляли оборонительное вооружение, а не наступательное», — отметил Таяни.

При этом он заверил, что Рим готов «сделать все возможное, чтобы Украина не потерпела поражения и чтобы затем смогла достичь мирного соглашения». Италия вместе с Францией направляет средства ПВО, в частности в ближайшее время страны собираются передать Киеву зенитно-ракетные комплексы SAMP-T, сказал вице-премьер.

На прошлой неделе газета La Repubblica писала, что Италия может поставить на Украину пять боевых самолетов Tornado и Amx, но при условии, что другие страны также предоставят свои самолеты.

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте попросил дать его стране «крылья». Однако глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес исключил быструю поставку самолетов. «В частности, современные самолеты, такие как Eurofighter, которые мы в Великобритании называем Typhoon, будут поставляться на Украину только после окончания военных действий. Это консенсус среди западных партнеров», — пояснил он. Германия и США также пока отказываются передавать Киеву истребители.

В Кремле, комментируя обсуждение отправки на Украину истребителей, расценили это «как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной». Подобные действия ведут к эскалации и затягиванию конфликта, а также «делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины», заявлял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Антонио Таяни Италия истребители Украина
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