Греция решила обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16

Греция присоединиться к странам, которые проводят обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, заявил Зеленский. 20 августа Дания и Нидерланды пообещали передать Украине в общей сложности более 60 таких самолетов

Греция решила принять участие в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарю премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и его команду за готовность больше помочь с защитой свободы Украины. Мы благодарны за то, что будет оборонительная поддержка Греции для Украины. Для меня большая честь быть здесь сегодня, чтобы придать новый импульс нашим отношениям, сделать наше сотрудничество еще более полезным для наших народов», — написал он в своем телеграм-канале.

Зеленский встретился с Мицотакисом, а также президентом Греции Екатериной Сакелларопулу в Афинах, где греческие власти организовали неформальный ужин для лидеров стран региона. Там присутствовал президент Сербии Александр Вучич, он сообщал, что проведет с Зеленским двустороннюю встречу.

Киев долгое время призывал поставить ему американские истребители F-16, но США исключали такую возможность. Однако позднее Вашингтон согласился обучать украинских пилотов работе с этими самолетами, а также заявил, что не будет возражать против поставок F-16 Украине другими странами. В Белом доме допускали поставку F-16 украинским военным до конца года. Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что передача самолетов и начало их применения Киевом заняли бы месяцы.

18 августа Reuters написал, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине F-16 по окончании обучения управлению истребителями украинских пилотов.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина начала обучение пилотов, инженеров и технического персонала управлению и обслуживанию F-16.

20 августа Нидерланды и Дания пообещали передать истребители Украине. Копенгаген передаст 19 американских истребителей F-16. Датский премьер Метте Фредериксен выразила надежду, что первые шесть самолетов Украина получит уже в этом году. В 2024-м Киеву должны передать еще восемь истребителей, а в 2025-м — оставшиеся пять. Нидерланды поставят 42 истребителя, которые Киев получит после обучения своих пилотов и инженеров, рассказывал Зеленский.

В обучении украинских пилотов кроме Дании и Нидерландов участвуют также США, Бельгия, Франция и Великобритания. По данным The Washington Post, Дания настояла, чтобы пилоты перед обучением прошли четырехмесячные курсы по изучению терминологии, связанной с F-16, вместе с наземным персоналом, хуже владеющим языком. Издание сообщало, что это откладывает начало боевой подготовки летчиков до января 2024-го.

Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Киев не получит F-16 раньше следующей весны.

Россия осуждает поставки западного вооружения Украине. Глава российского МИДа Сергей Лавров предупреждал, что передача F-16 Киеву будет рассматриваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.