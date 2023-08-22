branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 102,57 (+1,09) Инвестиции, 21 авг, 16:36 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 94,14 (+0,74) Инвестиции, 21 авг, 16:36
Сирийский военный пострадал после удара Израиля по окрестностям Дамаска Политика, 01:23
СК установил трех причастных к гибели участников экскурсии с диггерами Общество, 01:12
Вучич встретился с Зеленским в Афинах Политика, 00:53
BelkaCar начал проверку после укола ребенка о шприц в автомобиле Бизнес, 00:19
Минобороны сообщило о двух сбитых украинских дронах в районе Крыма Политика, 00:13
У певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky родился второй ребенок Life, 00:08
Стадион имени Исинбаевой в Махачкале решили переименовать в «Труд» Спорт, 00:07
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
«Убил матч». Действительно ли судья помешал «Спартаку» в игре с «Зенитом Спорт, 00:00
Эксперты оценили изменение платежа по ипотеке после роста ключевой ставки Недвижимость, 00:00
Ozon отказался от принудительной утилизации неходовых товаров Технологии и медиа, 00:00
Wildberries назвал цену пострадавших из-за ливней в Подмосковье товаров Бизнес, 21 авг, 23:55
Трех девочек и тела их родителей нашли в квартире в Асбесте Общество, 21 авг, 23:37
Госдеп одобрил продажу Польше вертолетов AH-64E Apache на $12 млрд Политика, 21 авг, 23:13
Трамп договорился об освобождении под залог в $200 тыс. Политика, 21 авг, 23:04
Политика ,  
0 

Вучич встретился с Зеленским в Афинах

Президент Сербии Вучич встретился с Зеленским в Афинах

Президент Сербии Александр Вучич встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Афинах. Об этом сообщил сам глава государства в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Вучич опубликовал фото, на котором жмет руку Зеленскому незадолго до встречи лидеров стран региона. Как уточняет пресс-служба сербского президента, премьер Греции Кириакос Мицотакис организовал неформальный ужин для лидеров стран региона, на который пригласили и Зеленского. Сам президент Украины сообщил в телеграм-канале, что прибыл в Грецию и встретился с президентом страны Екатериной Сакелларопулу, а также c Мицотакисом.

На ужин, кроме Вучича и Зеленского, также приглашены председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, председатель совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевский, президент Молдавии Майя Санду, премьер частично признанного Косова Альбин Курти и другие политики. Вучич, чья страна не признает независимость Косова, заявил, что Сербия окажется «не в самой простой ситуации» из-за приезда Курти.

Вучич также отметил, что 22 августа должен провести двустороннуюю встречу с Зеленским. «Сяду и поговорю с Зеленским с глазу на глаз обо всем, что в последнее время происходило вокруг Косово, о признании и непризнании территориальной целостности одних и других и остальных вопросах. Уверен, что у нас будет открытый и хороший разговор», — заявил президент Сербии.

Белград после начала российской спецоперации на Украине не стал вводить санкции против Москвы. При этом Вучич не раз заявлял о давлении на страну со стороны Запада по этому поводу. В августе он заявил, что Запад не сможет победить Россию на поле боя, и назвал наиболее оптимальным вариантом завершения военной операции перемирие. Сейчас, по мнению Вучича, конфликт между Россией и Украиной перешел в стадию борьбы «на истощение». Белград внимательно следит за мирными инициативами, которые могут стабилизировать мировую экономику, говорил он.

Теги
Персоны
Александр Вучич Владимир Зеленский Украина Сербия Афины Греция
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Зеленский приехал в Данию для переговоров об F-16
Политика
Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров по F-16
Политика
Зеленский приехал в Швецию
Политика