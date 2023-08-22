Вучич встретился с Зеленским в Афинах

Президент Сербии Александр Вучич встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Афинах. Об этом сообщил сам глава государства в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Вучич опубликовал фото, на котором жмет руку Зеленскому незадолго до встречи лидеров стран региона. Как уточняет пресс-служба сербского президента, премьер Греции Кириакос Мицотакис организовал неформальный ужин для лидеров стран региона, на который пригласили и Зеленского. Сам президент Украины сообщил в телеграм-канале, что прибыл в Грецию и встретился с президентом страны Екатериной Сакелларопулу, а также c Мицотакисом.

На ужин, кроме Вучича и Зеленского, также приглашены председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель, председатель совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кришто, премьер Северной Македонии Димитар Ковачевский, президент Молдавии Майя Санду, премьер частично признанного Косова Альбин Курти и другие политики. Вучич, чья страна не признает независимость Косова, заявил, что Сербия окажется «не в самой простой ситуации» из-за приезда Курти.

Вучич также отметил, что 22 августа должен провести двустороннуюю встречу с Зеленским. «Сяду и поговорю с Зеленским с глазу на глаз обо всем, что в последнее время происходило вокруг Косово, о признании и непризнании территориальной целостности одних и других и остальных вопросах. Уверен, что у нас будет открытый и хороший разговор», — заявил президент Сербии.

Белград после начала российской спецоперации на Украине не стал вводить санкции против Москвы. При этом Вучич не раз заявлял о давлении на страну со стороны Запада по этому поводу. В августе он заявил, что Запад не сможет победить Россию на поле боя, и назвал наиболее оптимальным вариантом завершения военной операции перемирие. Сейчас, по мнению Вучича, конфликт между Россией и Украиной перешел в стадию борьбы «на истощение». Белград внимательно следит за мирными инициативами, которые могут стабилизировать мировую экономику, говорил он.