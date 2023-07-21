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США допустили поставку Украине истребителей до конца года

Кирби: США могут передать Украине истребители F-16 до конца 2023 года
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина может получить американские истребители F-16 до конца 2023 года, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.

Тем не менее, он отметил, что сами по себе ход боевых действий истребители не изменят. «Что им действительно нужно, это артиллерия, боеприпасы, ПВО и броня — танки. И по всем четырем пунктам мы предоставили невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью», — сказал Кирби.

На саммите НАТО в Вильнюсе в середине июля свыше десятка стран — Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания — создали коалицию, чтобы обучить украинских пилотов управлению F-16. Позднее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден одобрил подготовку летчиков и другого персонала из Украины к работе с F-16 в европейских странах.

При этом речь о передаче этих истребителей Украине в ближайшее время не шла. В НАТО отмечали, что вопрос не будет решен в краткосрочной перспективе в рамках проводимого ВСУ контрнаступления. Министр обороны страны Алексей Резников говорил, что Украина получит истребители не раньше 2024 года.

Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что передача Украине F-16 будет рассматриваться Москвой «как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», так как эти самолеты могут нести ядерное оружие.

Теги
Украина истребители F-16 США
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